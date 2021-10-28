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Путин поручил "Газпрому" повысить объемы газа в европейских хранилищах
Путин поручил "Газпрому" повысить объемы газа в европейских хранилищах - РИА Новости, 28.10.2021
Путин поручил "Газпрому" повысить объемы газа в европейских хранилищах
Президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" приступить к плановой работе по повышению объема топлива в европейских ПГХ. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T01:00
2021-10-28T01:00
в мире
европа
владимир путин
газпром
алексей миллер
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" приступить к плановой работе по повышению объема топлива в европейских ПГХ.Подобные действия, уверен Путин, создадут "более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом".Глава "Газпрома" Алексей Миллер заверил, что концерн так и поступит, после чего российский лидер распорядился информировать его о ходе этой работы.Россия газом обеспеченаРоссияне и российские предприятия обеспечены газом внутри страны по стабильный цене, отметил Путин."Главное для нас - это то, что отечественные потребители, как граждане, так и предприятия ЖКХ, промышленности, других отраслей, полностью обеспечены газом по устойчивым ценам, причем на долгосрочную перспективу", - сказал президент на совещании."Газпром" восполнил европейскую нехватку"Газпром" восполнил нехватку американского газа в Европе, объем поставок оказался даже больше, чем тот, который сняли США с европейского рынка, сообщил также Путин."Ситуация в Европе наглядно показывает, насколько важно устойчивое надежное сотрудничество в энергетической сфере. "Газпром" полностью выполняет долгосрочные соглашения с европейскими странами", - заявил глава государства.Цены на газ в ЕвропеЦена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе снизилась на 3% после сообщений о том, что "Газпром" готов начать закачку топлива в европейские подземные хранилища, свидетельствуют данные на ICE Futures.Это на 4,4% ниже расчетной цены вторника. При этом на открытии торгов фьючерсы стоили 1062,7 доллара, а в течение дня — 1030-1050 долларов.Ситуация на рынке энергоносителейКак отметил Путин, ситуация на рынке энергоносителей остается крайне нестабильной, прежде всего речь идет о Европе.Глава государства указал, что в Европе "цены так называемых спотовых, краткосрочных контрактов по-прежнему превышают 1000 долларов за тысячу кубометров".Причины сложившейся ситуации связаны с несколькими факторами. За последние годы в странах ЕС резко изменился энергобаланс: многие страны отказались от работы угольных и атомных электростанций в пользу зависящей от погодных условий ветряной энергетики. Но в этом году в Европе заметно сократилась выработка ветряной энергии. Кроме того, сократились поставки американского СПГ на европейские рынки.
https://ria.ru/20211027/zapusk-1756595931.html
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в мире, европа, владимир путин, газпром, алексей миллер, россия
01:00 28.10.2021
 
Путин поручил "Газпрому" повысить объемы газа в европейских хранилищах

Путин поручил "Газпрому" нарастить объемы газа в хранилищах Европы

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" приступить к плановой работе по повышению объема топлива в европейских ПГХ.
"Это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять ваши контрактные обязательства — снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период", - заявил глава государства.
Подобные действия, уверен Путин, создадут "более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом".
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заверил, что концерн так и поступит, после чего российский лидер распорядился информировать его о ходе этой работы.

Россия газом обеспечена

Россияне и российские предприятия обеспечены газом внутри страны по стабильный цене, отметил Путин.
"Главное для нас - это то, что отечественные потребители, как граждане, так и предприятия ЖКХ, промышленности, других отраслей, полностью обеспечены газом по устойчивым ценам, причем на долгосрочную перспективу", - сказал президент на совещании.
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"Газпром" восполнил европейскую нехватку

"Газпром" восполнил нехватку американского газа в Европе, объем поставок оказался даже больше, чем тот, который сняли США с европейского рынка, сообщил также Путин.
"Ситуация в Европе наглядно показывает, насколько важно устойчивое надежное сотрудничество в энергетической сфере. "Газпром" полностью выполняет долгосрочные соглашения с европейскими странами", - заявил глава государства.
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Цены на газ в Европе

Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе снизилась на 3% после сообщений о том, что "Газпром" готов начать закачку топлива в европейские подземные хранилища, свидетельствуют данные на ICE Futures.
Это на 4,4% ниже расчетной цены вторника. При этом на открытии торгов фьючерсы стоили 1062,7 доллара, а в течение дня — 1030-1050 долларов.
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Ситуация на рынке энергоносителей

Как отметил Путин, ситуация на рынке энергоносителей остается крайне нестабильной, прежде всего речь идет о Европе.
Глава государства указал, что в Европе "цены так называемых спотовых, краткосрочных контрактов по-прежнему превышают 1000 долларов за тысячу кубометров".
Причины сложившейся ситуации связаны с несколькими факторами. За последние годы в странах ЕС резко изменился энергобаланс: многие страны отказались от работы угольных и атомных электростанций в пользу зависящей от погодных условий ветряной энергетики. Но в этом году в Европе заметно сократилась выработка ветряной энергии. Кроме того, сократились поставки американского СПГ на европейские рынки.
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