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ФСБ пресекла попытку вывоза на Украину ребенка по поддельным документам
ФСБ пресекла попытку вывоза на Украину ребенка по поддельным документам - РИА Новости, 28.10.2021
ФСБ пресекла попытку вывоза на Украину ребенка по поддельным документам
Гражданка Украины пыталась вывезти из Крыма свою дочь по поддельным документам, женщина задержана, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T13:04
2021-10-28T13:04
2021-10-28T13:04
происшествия
украина
республика крым
одесса
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
армянск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Гражданка Украины пыталась вывезти из Крыма свою дочь по поддельным документам, женщина задержана, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ."Сотрудники пограничного управления среди пассажиропотока выявили и задержали в пункте пропуска через государственную границу Армянск жительницу Одессы, которая при проверке оснований на выезд из Российской Федерации своей дочери предъявила на паспортный контроль поддельное украинское свидетельство о рождении", - говорится в сообщении.Проводится дополнительная проверка для принятия процессуального решения. В действиях женщины усматривают признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).
https://ria.ru/20210527/kulishov-1734134760.html
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происшествия, украина, республика крым, одесса, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), армянск, россия
ФСБ пресекла попытку вывоза на Украину ребенка по поддельным документам
ФСБ пресекла попытку гражданки Украины вывезти дочь по поддельным документам из Крыма