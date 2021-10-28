https://ria.ru/20211028/fsb-1756659291.html

ФСБ пресекла попытку вывоза на Украину ребенка по поддельным документам

ФСБ пресекла попытку вывоза на Украину ребенка по поддельным документам - РИА Новости, 28.10.2021

ФСБ пресекла попытку вывоза на Украину ребенка по поддельным документам

Гражданка Украины пыталась вывезти из Крыма свою дочь по поддельным документам, женщина задержана, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T13:04

2021-10-28T13:04

2021-10-28T13:04

происшествия

украина

республика крым

одесса

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

армянск

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Гражданка Украины пыталась вывезти из Крыма свою дочь по поддельным документам, женщина задержана, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ."Сотрудники пограничного управления среди пассажиропотока выявили и задержали в пункте пропуска через государственную границу Армянск жительницу Одессы, которая при проверке оснований на выезд из Российской Федерации своей дочери предъявила на паспортный контроль поддельное украинское свидетельство о рождении", - говорится в сообщении.Проводится дополнительная проверка для принятия процессуального решения. В действиях женщины усматривают признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).

https://ria.ru/20210527/kulishov-1734134760.html

украина

республика крым

одесса

армянск

россия

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происшествия, украина, республика крым, одесса, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), армянск, россия