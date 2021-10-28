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Во Франции перестанут продавать фрукты и овощи в пластиковой упаковке
Во Франции перестанут продавать фрукты и овощи в пластиковой упаковке - РИА Новости, 28.10.2021
Во Франции перестанут продавать фрукты и овощи в пластиковой упаковке
С 2022 года во Франции перестанут продавать большинство фруктов и овощей в пластиковой упаковке, сообщает "Европульс". РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T07:00
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. С 2022 года во Франции перестанут продавать большинство фруктов и овощей в пластиковой упаковке, сообщает "Европульс".От пленок контейнеров и пакетов "освободили", в частности, баклажаны, лук-порей, помидоры, яблоки, бананы, апельсины. Всего 30 видов фруктов и овощей. Предполагается, что новая мера — часть европейской стратегии борьбы с пластиком и ежегодно количество таких отходов должно сокращаться на один миллион единиц.К 2030 году вся такая упаковка в ЕС будет либо перерабатываться, либо использоваться неоднократно.С 2021 года во Франции перестали продавать пластиковые соломинки, чашки и столовые приборы. Но фрукты и овощи продолжали упаковывать в синтетическую пленку.
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франция, новости - туризм, туризм, экология, мусор, стиль жизни, раздельный сбор мусора
Во Франции перестанут продавать фрукты и овощи в пластиковой упаковке
В 2022 году власти Франции запретят использовать пластиковую упаковку при продаже овощей
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
С 2022 года во Франции перестанут продавать большинство фруктов и овощей в пластиковой упаковке, сообщает
"Европульс".
От пленок контейнеров и пакетов "освободили", в частности, баклажаны, лук-порей, помидоры, яблоки, бананы, апельсины. Всего 30 видов фруктов и овощей.
Предполагается, что новая мера — часть европейской стратегии борьбы с пластиком и ежегодно количество таких отходов должно сокращаться на один миллион единиц.
К 2030 году вся такая упаковка в ЕС будет либо перерабатываться, либо использоваться неоднократно.
С 2021 года во Франции перестали продавать пластиковые соломинки, чашки и столовые приборы. Но фрукты и овощи продолжали упаковывать в синтетическую пленку.