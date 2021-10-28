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Эксперт проанализировал просьбу PGNiG к "Газпрому" о снижении цены на газ
Эксперт проанализировал просьбу PGNiG к "Газпрому" о снижении цены на газ - РИА Новости, 28.10.2021
Эксперт проанализировал просьбу PGNiG к "Газпрому" о снижении цены на газ
Письмо польского концерна PGNiG в адрес "Газпрома" с просьбой снизить цену на газ может быть продиктовано желанием пересмотреть формулу в контракте, чтобы... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T19:52
2021-10-28T19:52
европа
польша
владимир путин
газпром
pgnig
цены на нефть
спг
стокгольмский арбитраж
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ВАРШАВА, 28 окт - РИА Новости. Письмо польского концерна PGNiG в адрес "Газпрома" с просьбой снизить цену на газ может быть продиктовано желанием пересмотреть формулу в контракте, чтобы стоимость поставок была не настолько приближена к спотовым ценам, однако это обращение может оказаться и просто открытием "окна переговоров" без конкретных последствий, прокомментировал РИА Новости эксперт в области энергетики, главный редактор польского портала BiznesAlert Войцех Якубик.В четверг PGNiG сообщил, что направил "Газпрому" письмо с просьбой снизить цену поставляемого в Польшу газа, обосновав запрос беспрецедентным скачком на европейском оптовом рынке. При этом в конце марта 2020 года польская компания заявляла, что выиграла у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, добившись изменения формулы цены и усиления ее привязки к котировкам на западноевропейском рынке. Пересмотр касался поставок с начала 2014 года, и "Газпром" перечислил "переплату" в 1,5 миллиардов долларов, продолжив обжаловать решение суда."Мы не знаем формулы цены в контракте между PGNIG и "Газпромом". Вероятно, ориентируясь на то, что можно прочесть в СМИ, она была приближена к котировкам на европейских биржах и отдалена от индекса цен нефти. Фактически может быть так, что поляки захотят модифицировать эту формулы, так как спотовые цены сейчас очень высоки, а цены нефти еще не так высоки", - сказал Якубик.Биржевые цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов, цены начали снижаться. В четверг котировки ушли ниже 900 долларов впервые с 27 сентября - рынок отыгрывает поручение президента России Владимира Путина, согласно которому "Газпром" скоро начнет заполнять хранилища в Европе."Движение PGNIG нужно рассматривать, как открытие окна переговоров с целью его использования, если будет такая необходимость. Не стоит автоматически перекладывать это административное движение на какие-то конкретные действия. У нас энергетический кризис. Цены изменяются со дня на день. Может быть, стоит иметь возможность переговоров о цене во время отопительного сезона, после отопительного сезона, ибо мы не знаем, как будут вести себя цены и, чисто с чиновничьей точки зрения, может, стоит держать это окно открытым", - отметил Якубик.Быстрых результатов он не ожидает. "Я не думаю, чтобы решение было на расстояние вытянутой руки. У нас энергетический кризис, скоро может прийти четвертая волна пандемии коронавируса и в России уже видно это. Если экономика затормозится, цены естественным образом упадут", - сказал эксперт.PGNiG импортирует около 10 миллиардов кубометров газа из России по так называемому Ямальскому контракту с "Газпромом". Срок действия данного договора истекает в конце 2022 года. Польская компания ранее заявляла, что не намерена его продлевать.
https://ria.ru/20211028/gaz-1756647043.html
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европа, польша, владимир путин, газпром, pgnig, цены на нефть, спг, стокгольмский арбитраж, россия
19:52 28.10.2021
 
Эксперт проанализировал просьбу PGNiG к "Газпрому" о снижении цены на газ

Эксперт BiznesAlert Якубик: PGNiG пытается увести формулу "Газпрома" от спотовых цен

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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ВАРШАВА, 28 окт - РИА Новости. Письмо польского концерна PGNiG в адрес "Газпрома" с просьбой снизить цену на газ может быть продиктовано желанием пересмотреть формулу в контракте, чтобы стоимость поставок была не настолько приближена к спотовым ценам, однако это обращение может оказаться и просто открытием "окна переговоров" без конкретных последствий, прокомментировал РИА Новости эксперт в области энергетики, главный редактор польского портала BiznesAlert Войцех Якубик.
В четверг PGNiG сообщил, что направил "Газпрому" письмо с просьбой снизить цену поставляемого в Польшу газа, обосновав запрос беспрецедентным скачком на европейском оптовом рынке. При этом в конце марта 2020 года польская компания заявляла, что выиграла у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, добившись изменения формулы цены и усиления ее привязки к котировкам на западноевропейском рынке. Пересмотр касался поставок с начала 2014 года, и "Газпром" перечислил "переплату" в 1,5 миллиардов долларов, продолжив обжаловать решение суда.
Боярская газокомпрессорная станция, архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
Вчера, 12:17
В МИД призвали учитывать выгоду от долгосрочных контрактов по газу
"Мы не знаем формулы цены в контракте между PGNIG и "Газпромом". Вероятно, ориентируясь на то, что можно прочесть в СМИ, она была приближена к котировкам на европейских биржах и отдалена от индекса цен нефти. Фактически может быть так, что поляки захотят модифицировать эту формулы, так как спотовые цены сейчас очень высоки, а цены нефти еще не так высоки", - сказал Якубик.
Биржевые цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов, цены начали снижаться. В четверг котировки ушли ниже 900 долларов впервые с 27 сентября - рынок отыгрывает поручение президента России Владимира Путина, согласно которому "Газпром" скоро начнет заполнять хранилища в Европе.
"Движение PGNIG нужно рассматривать, как открытие окна переговоров с целью его использования, если будет такая необходимость. Не стоит автоматически перекладывать это административное движение на какие-то конкретные действия. У нас энергетический кризис. Цены изменяются со дня на день. Может быть, стоит иметь возможность переговоров о цене во время отопительного сезона, после отопительного сезона, ибо мы не знаем, как будут вести себя цены и, чисто с чиновничьей точки зрения, может, стоит держать это окно открытым", - отметил Якубик.
Быстрых результатов он не ожидает. "Я не думаю, чтобы решение было на расстояние вытянутой руки. У нас энергетический кризис, скоро может прийти четвертая волна пандемии коронавируса и в России уже видно это. Если экономика затормозится, цены естественным образом упадут", - сказал эксперт.
PGNiG импортирует около 10 миллиардов кубометров газа из России по так называемому Ямальскому контракту с "Газпромом". Срок действия данного договора истекает в конце 2022 года. Польская компания ранее заявляла, что не намерена его продлевать.
Объект газопровода Ямал – Европа в городе Цеханув в Польше - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
Вчера, 16:38
The Economist нашел замену российскому газу в Европе
 
ЕвропаПольшаВладимир ПутинГазпромPGNiGЦены на нефтьСПГСтокгольмский арбитражРоссия
 
 
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