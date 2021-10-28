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Фонд развития промышленности Кубани докапитализируют на миллиард рублей
Фонд развития промышленности Кубани докапитализируют на миллиард рублей - РИА Новости, 28.10.2021
Фонд развития промышленности Кубани докапитализируют на миллиард рублей
Фонд развития промышленности Краснодарского края докапитализируют на 1 миллиард рублей, сообщает администрация региона. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T18:17
2021-10-28T18:17
2021-10-28T18:17
краснодарский край
экономика
краснодарский край
фонд развития промышленности
россия
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КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Фонд развития промышленности Краснодарского края докапитализируют на 1 миллиард рублей, сообщает администрация региона.На сегодняшний день капитализация Фонда составляет 2 миллиарда рублей."По поручению главы региона в этом году мы докапитализируем его еще на 1 миллиард рублей. Это позволит большему количеству предприятий получить займы на условиях гораздо ниже банковских и как итог – будет служить развитию промышленности в регионе. В ближайшие годы губернатором поставлена задача довести капитализацию до 5 миллиардов рублей",– приводятся в сообщении слова вице-губернатора края Александра Руппеля.Краевой фонд развития промышленности работает более трех лет. За это время, по данным краевых властей, предоставлено 118 льготных займов на сумму более 2,2 миллиарда рублей. Средства идут на создание новых и модернизацию действующих производств, а также пополнение оборотных средств для наращивания объемов производства.Как отметил руководитель департамента промышленной политики Иван Куликов, сегодня Фонд предлагает девять собственных программ льготного финансирования промышленных предприятий и четыре программы – совместно с федеральным Фондом развития промышленности. Займы предоставляются на срок до 10 лет в сумме от 3 до 100 миллионов рублей. Базовая процентная ставка варьируется от 1% до 4% годовых.
https://ria.ru/20211028/lgoty-1756722894.html
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экономика, краснодарский край, фонд развития промышленности, россия
Фонд развития промышленности Кубани докапитализируют на миллиард рублей
Фонд развития промышленности Краснодарского края докапитализируют на миллиард рублей