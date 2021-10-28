Президент Филиппин поблагодарил Россию за поставки "Спутника V"
Президент Филиппин Дутерте поблагодарил Россию за поставки "Спутника V"
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Филиппины Родриго Дутерте во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите АТЭС. 10 ноября 2017
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте поблагодарил Россию за поставки в его страну на безвозмездной основе вакцины "Спутник V", такое заявление он сделал на виртуальном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - РФ, сообщила на своем сайте газета Manila Buletin.
По ее словам, Дутерте также приветствовал возобновление учебной программы по эпидемиологии во Владивостоке для специалистов стран АСЕАН для повышения их "возможности в предотвращении будущих вспышек заболеваний".
Как сообщило Филиппинское агентство новостей, во время виртуального саммита Дутерте приветствовал готовность России сотрудничать с АСЕАН в противостоянии наркотрафику, в содействии миру и процветанию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Индийском океане и Большой Евразии, а также поблагодарил за усилия по углублению переговоров министров обороны АСЕАН "плюс" (ADMM-Plus).
Филиппины поддержали сопредседательство России в экспертной рабочей группе ADMM-Plus по борьбе с терроризмом в 2021-2024 годах.
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"Все эти важные инициативы добавляют ценность нашему стратегическому партнерству", - приводит слова Дутерте Филиппинское агентство новостей.
В состав АСЕАН входят десять стран Юго-Восточной Азии: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Россия с 1996 года является полномасштабным партнером по диалогу с ассоциацией. В 2016 году на саммите Россия - АСЕАН в Сочи стороны приняли декларацию и план действий с целью вывести сотрудничество Москвы и организации на уровень стратегического партнерства.