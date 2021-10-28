https://ria.ru/20211028/filippiny-1756704982.html

Президент Филиппин поблагодарил Россию за поставки "Спутника V"

Президент Филиппин поблагодарил Россию за поставки "Спутника V" - РИА Новости, 28.10.2021

Президент Филиппин поблагодарил Россию за поставки "Спутника V"

Президент Филиппин Родриго Дутерте поблагодарил Россию за поставки в его страну на безвозмездной основе вакцины "Спутник V", такое заявление он сделал на... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T16:17

2021-10-28T16:17

2021-10-28T16:17

распространение коронавируса

в мире

филиппины

родриго дутерте

россия

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150856/13/1508561356_0:230:2826:1820_1920x0_80_0_0_3dde1b848d0572f4501bda69f2939637.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте поблагодарил Россию за поставки в его страну на безвозмездной основе вакцины "Спутник V", такое заявление он сделал на виртуальном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - РФ, сообщила на своем сайте газета Manila Buletin.По ее словам, Дутерте также приветствовал возобновление учебной программы по эпидемиологии во Владивостоке для специалистов стран АСЕАН для повышения их "возможности в предотвращении будущих вспышек заболеваний".Как сообщило Филиппинское агентство новостей, во время виртуального саммита Дутерте приветствовал готовность России сотрудничать с АСЕАН в противостоянии наркотрафику, в содействии миру и процветанию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Индийском океане и Большой Евразии, а также поблагодарил за усилия по углублению переговоров министров обороны АСЕАН "плюс" (ADMM-Plus).Филиппины поддержали сопредседательство России в экспертной рабочей группе ADMM-Plus по борьбе с терроризмом в 2021-2024 годах."Все эти важные инициативы добавляют ценность нашему стратегическому партнерству", - приводит слова Дутерте Филиппинское агентство новостей.В состав АСЕАН входят десять стран Юго-Восточной Азии: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Россия с 1996 года является полномасштабным партнером по диалогу с ассоциацией. В 2016 году на саммите Россия - АСЕАН в Сочи стороны приняли декларацию и план действий с целью вывести сотрудничество Москвы и организации на уровень стратегического партнерства.

https://ria.ru/20211027/izrail-1756548185.html

филиппины

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, филиппины, родриго дутерте, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"