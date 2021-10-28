https://ria.ru/20211028/facebook-1756765380.html
Компания Facebook сменит название на Meta
Компания Facebook сменит название на Meta - РИА Новости, 28.10.2021
Компания Facebook сменит название на Meta
Компания Facebook сменит название на Meta, сообщил ее основатель Марк Цукерберг. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T21:23
2021-10-28T21:23
2021-10-28T22:07
facebook
в мире
марк цукерберг
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ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. Компания Facebook сменит название на Meta, сообщил ее основатель Марк Цукерберг."С сегодняшнего дня мы будем называться Meta", — сказал он во время презентации.Бизнесмен представил новый логотип в виде синей ленты Мебиуса."Мне раньше нравились классические исследования, а слово Meta происходит от греческого слова, означающего "после". Для меня оно символизирует тот факт, что всегда можно построить что-то еще", — сказал Цукерберг.По его словам, новый бренд акцентирует внимание компании на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.Миллиардер уточнил, что из-за ребрендинга названия принадлежащих компании сервисов не поменяются. Помимо крупнейшей в мире социальной сети Facebook, она владеет Messenger, WhatsApp и Instagram.
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facebook, в мире, марк цукерберг
21:23 28.10.2021 (обновлено: 22:07 28.10.2021)
Компания Facebook сменит название на Meta
Цукерберг заявил, что в четверг Facebook сменит название на Meta
ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости.
Компания Facebook
сменит название на Meta, сообщил ее основатель Марк Цукерберг
.
"С сегодняшнего дня мы будем называться Meta", — сказал он во время презентации.
Бизнесмен представил новый логотип в виде синей ленты Мебиуса.
"Мне раньше нравились классические исследования, а слово Meta происходит от греческого слова, означающего "после". Для меня оно символизирует тот факт, что всегда можно построить что-то еще", — сказал Цукерберг.
По его словам, новый бренд акцентирует внимание компании на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.
Миллиардер уточнил, что из-за ребрендинга названия принадлежащих компании сервисов не поменяются. Помимо крупнейшей в мире социальной сети Facebook, она владеет Messenger, WhatsApp и Instagram.