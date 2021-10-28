https://ria.ru/20211028/facebook-1756765380.html

Компания Facebook сменит название на Meta

Компания Facebook сменит название на Meta - РИА Новости, 28.10.2021

Компания Facebook сменит название на Meta

Компания Facebook сменит название на Meta, сообщил ее основатель Марк Цукерберг. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T21:23

2021-10-28T21:23

2021-10-28T22:07

facebook

в мире

марк цукерберг

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ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. Компания Facebook сменит название на Meta, сообщил ее основатель Марк Цукерберг."С сегодняшнего дня мы будем называться Meta", — сказал он во время презентации.Бизнесмен представил новый логотип в виде синей ленты Мебиуса."Мне раньше нравились классические исследования, а слово Meta происходит от греческого слова, означающего "после". Для меня оно символизирует тот факт, что всегда можно построить что-то еще", — сказал Цукерберг.По его словам, новый бренд акцентирует внимание компании на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.Миллиардер уточнил, что из-за ребрендинга названия принадлежащих компании сервисов не поменяются. Помимо крупнейшей в мире социальной сети Facebook, она владеет Messenger, WhatsApp и Instagram.

https://ria.ru/20211007/tsukenberg-1753596795.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, в мире, марк цукерберг