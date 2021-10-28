https://ria.ru/20211028/evrosoyuz-1756716628.html
Европарламент рекомендует лишить экс-мэра Риги Ушакова неприкосновенности
Европарламент рекомендует лишить экс-мэра Риги Ушакова неприкосновенности - РИА Новости, 28.10.2021
Европарламент рекомендует лишить экс-мэра Риги Ушакова неприкосновенности
Юридический комитет Европейского парламента (ЕП) рекомендует лишить депутатской неприкосновенности европарламентария и бывшего мэра Риги Нила Ушакова,... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T17:03
2021-10-28T17:03
2021-10-28T17:12
в мире
нил ушаков
рига
латвия
евросоюз
европарламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155241/81/1552418120_0:77:2416:1436_1920x0_80_0_0_ab09f833af0d8b2c8dedbd3fa2f10416.jpg
РИГА, 28 окт – РИА Новости. Юридический комитет Европейского парламента (ЕП) рекомендует лишить депутатской неприкосновенности европарламентария и бывшего мэра Риги Нила Ушакова, сообщается в телеграм-канале "Спутник Ближнее зарубежье".Окончательное решение об отмене депутатского иммунитета примет Европарламент, который рассмотрит этот вопрос в ноябре.Сам Ушаков в Facebook поблагодарил членов юридического комитета Европарламента за профессиональный подход к делу."Хочу поблагодарить членов Юридического комитета ЕП и докладчика за их высокопрофессиональный подход. Хотелось бы рассчитывать на такой же подход и со стороны Генпрокуратуры. Пока данное дело рассматривается в соответствии с процедурой, единственное, что я хотел бы добавить — это то, что все расследование касается самодельного альбома с вклеенной внутри видеокамерой, найденного на полке с подарками в моем рабочем кабинете, который был предоставлен мне в пользование. Этот альбом был назван стратегическим объектом. Я сам этот "альбом-стратегический товар" не видел, им не пользовался, к нему не прикасался и до сих пор не могу понять, почему меня не признали потерпевшим в этом деле", — написал Ушаков в своем профиле в Facebook.Прокуратура Латвии в прошлом году направила в Европарламент запрос о возможности лишения Ушакова депутатского иммунитета для уголовного преследования. Экс-мэра Риги подозревают в хранении запрещенного устройства для видеонаблюдения, которое было замаскировано под книгу.
рига
латвия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155241/81/1552418120_201:0:2217:1512_1920x0_80_0_0_4220d05329ef9e6d30d29f89222eb33e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нил ушаков, рига, латвия, евросоюз, европарламент
17:03 28.10.2021 (обновлено: 17:12 28.10.2021)
Европарламент рекомендует лишить экс-мэра Риги Ушакова неприкосновенности
Европарламент порекомендовал лишить экс-мэра Риги Ушакова депутатского иммунитета