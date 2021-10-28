https://ria.ru/20211028/evrosoyuz-1756716628.html

Европарламент рекомендует лишить экс-мэра Риги Ушакова неприкосновенности

Европарламент рекомендует лишить экс-мэра Риги Ушакова неприкосновенности - РИА Новости, 28.10.2021

Европарламент рекомендует лишить экс-мэра Риги Ушакова неприкосновенности

Юридический комитет Европейского парламента (ЕП) рекомендует лишить депутатской неприкосновенности европарламентария и бывшего мэра Риги Нила Ушакова,... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T17:03

2021-10-28T17:03

2021-10-28T17:12

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РИГА, 28 окт – РИА Новости. Юридический комитет Европейского парламента (ЕП) рекомендует лишить депутатской неприкосновенности европарламентария и бывшего мэра Риги Нила Ушакова, сообщается в телеграм-канале "Спутник Ближнее зарубежье".Окончательное решение об отмене депутатского иммунитета примет Европарламент, который рассмотрит этот вопрос в ноябре.Сам Ушаков в Facebook поблагодарил членов юридического комитета Европарламента за профессиональный подход к делу."Хочу поблагодарить членов Юридического комитета ЕП и докладчика за их высокопрофессиональный подход. Хотелось бы рассчитывать на такой же подход и со стороны Генпрокуратуры. Пока данное дело рассматривается в соответствии с процедурой, единственное, что я хотел бы добавить — это то, что все расследование касается самодельного альбома с вклеенной внутри видеокамерой, найденного на полке с подарками в моем рабочем кабинете, который был предоставлен мне в пользование. Этот альбом был назван стратегическим объектом. Я сам этот "альбом-стратегический товар" не видел, им не пользовался, к нему не прикасался и до сих пор не могу понять, почему меня не признали потерпевшим в этом деле", — написал Ушаков в своем профиле в Facebook.Прокуратура Латвии в прошлом году направила в Европарламент запрос о возможности лишения Ушакова депутатского иммунитета для уголовного преследования. Экс-мэра Риги подозревают в хранении запрещенного устройства для видеонаблюдения, которое было замаскировано под книгу.

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в мире, нил ушаков, рига, латвия, евросоюз, европарламент