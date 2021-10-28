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В Белом доме высказались о дефиците энергоносителей
В Белом доме высказались о дефиците энергоносителей - РИА Новости, 28.10.2021
В Белом доме высказались о дефиците энергоносителей
США считают, что восстановление мировой экономики не должно тормозиться дефицитом энергоносителей, и намерены работать над устранением диспаритета между спросом РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T22:05
2021-10-28T22:05
2021-10-28T22:22
сша
администрация президента сша
экономика
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 28 окт – РИА Новости. США считают, что восстановление мировой экономики не должно тормозиться дефицитом энергоносителей, и намерены работать над устранением диспаритета между спросом и предложением, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Наша позиция заключается в том, что глобальному восстановлению не должен угрожать диспаритет между предложением и спросом. Необходимо принять меры, и мы будем работать с потребителями над этим", - сказал он журналистам.Салливан добавил, что США уже взаимодействуют с Китаем, Индией, Южной Кореей, Японией и странами Европы. Он предположил, что ситуация на мировых топливных рынках, где в последние месяцы наблюдается рост цен, будет обсуждаться президентом США Джо Байденом на встречах в Риме, где в пятницу начинается саммит G20.
https://ria.ru/20211025/gaz-1756188570.html
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сша, администрация президента сша, экономика, в мире, весь мир, япония, южная корея, джо байден, большая двадцатка, джейк салливан
22:05 28.10.2021 (обновлено: 22:22 28.10.2021)
В Белом доме высказались о дефиците энергоносителей
США заявили, что дефицит энергоносителей не должен тормозить восстановление экономики