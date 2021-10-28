https://ria.ru/20211028/energonositeli-1756769293.html

В Белом доме высказались о дефиците энергоносителей

В Белом доме высказались о дефиците энергоносителей - РИА Новости, 28.10.2021

В Белом доме высказались о дефиците энергоносителей

США считают, что восстановление мировой экономики не должно тормозиться дефицитом энергоносителей, и намерены работать над устранением диспаритета между спросом РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T22:05

2021-10-28T22:05

2021-10-28T22:22

сша

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 28 окт – РИА Новости. США считают, что восстановление мировой экономики не должно тормозиться дефицитом энергоносителей, и намерены работать над устранением диспаритета между спросом и предложением, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Наша позиция заключается в том, что глобальному восстановлению не должен угрожать диспаритет между предложением и спросом. Необходимо принять меры, и мы будем работать с потребителями над этим", - сказал он журналистам.Салливан добавил, что США уже взаимодействуют с Китаем, Индией, Южной Кореей, Японией и странами Европы. Он предположил, что ситуация на мировых топливных рынках, где в последние месяцы наблюдается рост цен, будет обсуждаться президентом США Джо Байденом на встречах в Риме, где в пятницу начинается саммит G20.

https://ria.ru/20211025/gaz-1756188570.html

сша

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япония

южная корея

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