https://ria.ru/20211028/energokompleks-1756646363.html

Глава "Росатома" рассказал о строительстве "энергокомплекса будущего"

Глава "Росатома" рассказал о строительстве "энергокомплекса будущего" - РИА Новости, 28.10.2021

Глава "Росатома" рассказал о строительстве "энергокомплекса будущего"

Строительство в России первого в мире опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК), воплощающего в себе новое качество атомной генерации будущего -... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:14

2021-10-28T12:14

2021-10-28T12:19

общество

томская область

северск

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

чернобыльская аэс

алексей лихачев

курчатовский институт

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Строительство в России первого в мире опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК), воплощающего в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной, идет по графику несмотря на пандемию коронавируса, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."На сегодня мы полностью укладываемся в график работ. Подготовлена четкая дорожная карта, в нее входят полномасштабные научные исследования, конструирование и производство оборудования, строительство и ввод в эксплуатацию объектов ОДЭК", - сказал Лихачев в своем видеообращении к участникам конференции "Замыкание топливного цикла ядерной энергетики на базе реакторов на быстрых нейтронах", проходящей в Сочи.По словам Лихачева, в реализации этого проекта участвуют несколько десятков предприятий отрасли, более 1,5 тысячи ученых, инженеров, конструкторов.В нынешнем году в рамках отраслевого проекта "Прорыв" на площадке "Сибирского химического комбината" "Росатома" в городе Северске Томской области началось строительство первого в мире энергоблока нового поколения с реактором на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300, который станет "сердцем" опытно-демонстрационного комплекса.Российским специалистам в рамках проекта "Прорыв" удалось показать, что можно так спроектировать ядерные реакторы на быстрых нейтронах, что их безопасность будет основываться на законах природы, а не на создании дополнительных инженерных барьеров и увеличении персонала. Это и есть принцип естественной безопасности, легший в основу концепции реактора БРЕСТ. Его конструкция исключает так называемый разгон на мгновенных нейтронах, ставший причиной аварии в Чернобыле. На БРЕСТе невозможен и фукусимский сценарий с потерей теплоносителя.Проект "Прорыв" – один из главных современных мировых проектов в ядерной энергетике, реализуемый в России ведущими учеными и специалистами "Росатома", Курчатовского института и РАН.Успешная реализация проекта "Прорыв" позволит России "закрепить абсолютное мировое лидерство в создании новых ядерных энерготехнологий" и даст дополнительные преимущества атомной энергетики как зеленой и экологически чистой, добавил Лихачев. Это стратегически важно не только для российской, но и для всей мировой атомной промышленности, подчеркнул гендиректор "Росатома".К 2035 году российская атомная энергетика должна стать двухкомпонентной - в ней будут сопряжены и ядерные энергетические реакторы на тепловых нейтронах, составляющие основу современной атомной генерации, и реакторы на быстрых нейтронах, что позволит замкнуть ядерный топливный цикл, напомнил Лихачев."Мы сделаем атомную энергетику независимой от урановой сырьевой базы, возобновляемой и базирующейся на принципах безопасности, безуглеродности и нераспространения. Это без преувеличения грандиозная задача. Мы взялись за то, что в мире никто и никогда не делал", - добавил Лихачев.В замкнутом ядерном топливном цикле за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего", как считается, существенно возрастет топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. То есть тем самым можно будет решать две ключевые проблемы нынешней атомной энергетики - ресурсную, связанную с небезграничностью запасов природного урана, и экологическую, связанную с ростом объемов отработавшего ядерного топлива.

https://ria.ru/20211013/rosatom-1754417339.html

https://ria.ru/20210916/buduschee-1750348037.html

https://ria.ru/20210903/vodorot-1748574224.html

томская область

северск

россия

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общество, томская область, северск, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", чернобыльская аэс, алексей лихачев, курчатовский институт, россия