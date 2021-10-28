https://ria.ru/20211028/energiya-1756608272.html

"Дефицит мозгов": украинцев разъярила сделка с Россией

Украинцев разгневала закупка электроэнергии у России - РИА Новости, 28.10.2021

"Дефицит мозгов": украинцев разъярила сделка с Россией

Украинский портал ТСН опубликовал статью о проведенных аукционах на покупку электроэнергии из России и Белоруссии. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T05:45

2021-10-28T05:45

2021-10-28T08:36

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Украинский портал ТСН опубликовал статью о проведенных аукционах на покупку электроэнергии из России и Белоруссии.Ранее украинские компании выкупили доступную для импорта электроэнергию из России и Белоруссии в ноябре, данные аукционов опубликовала компания "Укрэнерго". Аукционы были объявлены в связи с истечением срока действия запрета на такие закупки, который установлен Национальной комиссией Украины до 31 октября.Публикация вызвала резкую реакцию читателей в комментариях под соответствующим постом издания в фейсбуке."Из-за дефицита мозгов дефицит топлива не удивителен", — написала пользователь Svet Lana Gladkova."Это перемога? Или зрада? Я уже запутался", — сыронизировал Aleksandr Soroka."А куда девается наша электроэнергия?" — задалась вопросом Marina Ua."А газ напрямую по 175 долларов за тысячу кубометров — то не. Лучше по несуществующему реверсу с еврохабов по заоблачной цене плюс до 50 долларов за этот виртуальный реверс кому-то на карман", — заметил Андрей Паранюк."Начинаю испытывать испанский стыд!" — признал Валерий Волощук.На Украине этой осенью образовался дефицит энергоресурсов, необходимых, в частности, для выработки электроэнергии. Среди прочего это связано с резким ростом цен на газ, а также с нехваткой угля, из-за чего на Украине простаивает часть ТЭС.

https://ria.ru/20211022/elektrichestvo-1755809365.html

https://ria.ru/20210908/ukraina-1749053740.html

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в мире, украина, белоруссия, укрэнерго, россия