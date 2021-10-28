13:30 28.10.2021 (обновлено: 15:57 28.10.2021)
Сечин оценил перспективы возобновляемой энергетики
Сечин: возобновляемые источники энергии не смогут полностью заменить ископаемое топливо
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВетрогенераторы Адыгейской ВЭС в районе хутора Келеметов в Республике Адыгея
ВЕРОНА (Италия), 28 окт - РИА Новости. Даже в долгосрочной перспективе возобновляемые источники энергии (ВИЭ) не смогут полностью заменить ископаемое топливо, кроме того, вера в возможности ВИЭ пока не подкреплена надежными технологиями, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Вера в безграничные возможности возобновляемой энергетики пока не подкреплена надежными технологиями... Даже в долгосрочной перспективе возобновляемая энергетика не сможет полностью заменить традиционные энергоресурсы", - рассказал он в ходе своего выступления на Евразийском экономическом форуме.
Сечин отметил, что для энергоперехода нужен серьезный технологический прогресс. Необходимы исследования и поиск новых, менее энергоемких и токсичных материалов, которые придут на смену сегодняшним для производства и хранения энергии. По его словам, развитие новых материалов - это уже не вопрос энергетики, а гораздо более серьезный вопрос изменения структуры экономики.
Глава "Роснефти" привел в пример резкий рост цен на газ в Европе, "в основном связанный с излишней уверенностью в надежности альтернативной генерации". По его словам, эта уверенность стала одной из причин недостаточных запасов газа в хранилищах.
"Последние события показывают, что стабильность силы ветра переоценена. По оценкам климатологов, сила ветра в Европе в сентябре-октябре этого года оказалась на 15% ниже исторических уровней, что негативно сказалось на производстве ветровой электроэнергии", - сказал Сечин.
По его словам, Европа только с приближением зимы стала всерьез задумываться о рисках возобновляемой генерации. Эта ситуация привела к рекордным ценам на газ, "которые с начала этого года выросли в 5 раз и теперь угрожают долгосрочному экономическому восстановлению Европы".
"Достижение целей по углеродной нейтральности не требует полного отказа не только от нефти и газа, но и от угля", - сказал Сечин.
"Следует напомнить климатическим активистам, что принуждение компаний к выходу из нефтегазовых проектов не решает проблему сокращения выбросов", - также добавил он.
"Энергетический переход должен быть основан не на требованиях климатических активистов, а на реальных экономических закономерностях, обеспечивать доход на инвестиции и долгосрочный рост стоимости при одновременном удовлетворении спроса на энергоресурсы и сокращении выбросов", - сказал Сечин.
"Энергетический переход не должен быть самоцелью, его первоочередная задача - обеспечить надежность поставок энергии", - заявил Сечин.
Сечин также отметил, что именно действия государства в условиях энергетического перехода формируют не только текущие конкурентные преимущества, но и создают возможности для доминирования на энергетическом рынке в будущем.
По его словам, энергопереход должен быть синхронизирован с обеспечением энергоресурсами, надежными поставками металлов и других материалов, развитием технологий, а также адаптацией потребительского поведения.
"Без этого основная концепция, отраженная в самом слове "переход" как развивающийся во времени процесс, будет неработоспособна", - добавил он.
"Но потребители тоже должны перестроить свои поведенческие предпочтения. По оценке Международного энергетического агентства, изменение поведенческих предпочтений позволит уже к 2030 году снизить углеродные выбросы на 2 миллиарда тонн. Этот результат может быть достигнут за счет замены авиаперелетов продолжительностью менее часа другими видами транспорта, снижения скорости движения автомобилей на 7 километров в час, удаленной работы из дома, более рационального обогрева помещений и использования райдшеринга", - пояснил Сечин.
"Компании "зеленой" энергетики также должны заботиться не столько о быстром росте капитализации за счет увеличения цен для потребителей, сколько об обеспечении последовательного энергетического перехода, не создающего шоков для экономики и потребителей, которых с начала пандемии и так было достаточно", - сказал он в ходе специальной сессии "Надежная энергия и глобальный энергетический переход" на XIV Евразийском экономическом форуме в Вероне.
Сечин добавил, что глобальные цепочки поставок, включая морской транспорт, железные дороги, автомобильные и авиационные перевозки, оказались не готовы к скачкам предложения и спроса. "Срываются поставки не только готовых товаров, но и сырья, что хорошо показала недавняя ситуация с танкером, заблокировавшим Суэцкий канал", - отметил он.
Энергопереход – мировая трансформация энергетики от ископаемых к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Он тесно связан с декарбонизацией – снижением выбросов парниковых газов при производстве. Многие страны мира, особенно западные, поставили себе задачу снизить объем таких выбросов, то есть сделать экономику углеродно нейтральной, к 2050 году.
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