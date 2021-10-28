https://ria.ru/20211028/ekstraditsiya-1756774355.html

Южная Корея экстрадировала в США обвиняемого в кибератаках россиянина

Южная Корея экстрадировала в США обвиняемого в кибератаках россиянина - РИА Новости, 28.10.2021

Южная Корея экстрадировала в США обвиняемого в кибератаках россиянина

Южная Корея экстрадировала в США российского гражданина Владимира Дунаева, которому грозит до 60 лет за киберпреступления, сообщил в пресс-релизе минюст США. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T23:13

2021-10-28T23:13

2021-10-28T23:27

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россия

южная корея

андрей тюрин

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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Южная Корея экстрадировала в США российского гражданина Владимира Дунаева, которому грозит до 60 лет за киберпреступления, сообщил в пресс-релизе минюст США."Проживающий в Якутском регионе России и юго-восточной Азии российский гражданин сегодня предстал перед федеральным судом после того, как Республика Корея экстрадировала его в Северный округ Огайо, дабы он предстал перед судом за его предполагаемые деяния в составе транснациональной киберпреступной группировки", - говорится в заявлении минюста.Дунаева обвиняют в создании пакета программного обеспечения для вымогательства под названием Trickbot. Эта программа заразила миллионы компьютеров по всему миру, заявляет минюст."Это уже второй за последние месяцы арест иностранного гражданина по делу Trickbot за рубежом", - заявила первый заместитель генпрокурора США Лиза Монако.В свою очередь, замглавы ФБР Пол Эббейт заявил, что его ведомство будет преследовать предполагаемых киберпреступников по всему миру.

https://ria.ru/20210107/tyurin-1591216279.html

https://ria.ru/20211020/khakery-1755490180.html

сша

россия

южная корея

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сша, россия, южная корея, андрей тюрин