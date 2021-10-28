https://ria.ru/20211028/ekstraditsiya-1756654907.html
Сеул экстрадировал в США россиянина, подозреваемого в кибер-преступлениях
Сеул экстрадировал в США россиянина, подозреваемого в кибер-преступлениях - РИА Новости, 28.10.2021
Сеул экстрадировал в США россиянина, подозреваемого в кибер-преступлениях
Южная Корея экстрадировала 20 октября в США россиянина по подозрению в причастности к международной кибер-преступной организации, занимавшейся распространением... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T12:50
2021-10-28T12:50
2021-10-28T12:52
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Южная Корея экстрадировала 20 октября в США россиянина по подозрению в причастности к международной кибер-преступной организации, занимавшейся распространением хакерских программ с целью вымогательства, сообщило в четверг информационное агентство Ренхап.Со ссылкой на министерство юстиции Южной Кореи агентство передает, что гражданин РФ, личность которого не раскрывается, обвиняется в хищении около двух миллионов долларов США у компаний и частных лиц при участии в рамках преступной группы в создании хакерской программы Trickbot.Обвинения были предъявлены россиянину северным окружным судом штата Огайо в августе этого года, и он был задержан по ордеру южнокорейской прокуратуры по просьбе министерства юстиции США.Сеульский суд рассмотрел просьбу США и согласился выдать россиянина американцам. Распоряжение об экстрадиции было выдано министром юстиции Южной Кореи в конце сентября, сообщает Ренхап.
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сша, южная корея, россия
12:50 28.10.2021 (обновлено: 12:52 28.10.2021)
Сеул экстрадировал в США россиянина, подозреваемого в кибер-преступлениях
Ренхап: Сеул экстрадировал в США россиянина, подозреваемого в кибер-преступлениях