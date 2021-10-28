https://ria.ru/20211028/ekrany-1756773489.html

Разработана технология производства небьющихся экранов

Разработана технология производства небьющихся экранов - РИА Новости, 28.10.2021

Разработана технология производства небьющихся экранов

Ученые из Австралии, Великобритании, США и Китая разработали технологию производства композитного стекла нового поколения, из которого можно изготавливать... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T23:09

2021-10-28T23:09

2021-10-28T23:33

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Ученые из Австралии, Великобритании, США и Китая разработали технологию производства композитного стекла нового поколения, из которого можно изготавливать экраны для светодиодных светильников, смартфонов, телевизоров и компьютеров. Новое стекло — небьющееся и обеспечивает кристально чистое изображение. Описание опубликовано в журнале Science.Материал, созданный на основе нанокристаллов перовскита галогенида свинца, обладает яркой фотолюминесценцией в узком диапазоне света."Перовскиты на основе галогенидов свинца могут собирать солнечный свет и преобразовывать его в возобновляемую электроэнергию, играя жизненно важную роль в освещении и недорогих, но высокоэффективных солнечных элементах нового поколения", — приводятся в пресс-релизе Университета Квинсленда слова руководителя исследования доктора Цзинвэй Хоу (Jingwei Hou).Помимо светильников и солнечных батарей, новое высокопрочное и прозрачное стекло можно использовать при производстве экранов электронных девайсов. Ранее его получали только в жестко контролируемых лабораторных условиях, так как нанокристаллы перовскита чрезвычайно чувствительны к свету, теплу и влажности. Даже простой водяной пар мог разрушить их в считанные минуты."Наша команда инженеров-химиков и ученых-материаловедов разработала процесс связывания нанокристаллов в пористом стекле, — объясняет доктор Хоу.— Этот процесс является ключевым для стабилизации материала, повышения его эффективности и предотвращения вымывания из него токсичных ионов свинца".Технология жидкофазного спекания, разработанная учеными, позволила создать композитный материал, состоящий из металлоорганических каркасных стекол с встроенными в него перовскитами галогенидов свинца. Полученный материал не боится влаги — его можно опускать в воду. Он также устойчив к воздействию тепла и света. Это открывает широкие перспективы его применения в самых разных областях."В настоящее время QLED или светодиодные экраны с квантовыми точками считаются лучшими в плане качества изображения и производительности, — продолжает Хоу. — Наша технология масштабириуема и может легко быть применена в их производстве"."Мы не только можем сделать эти нанокристаллы более прочными, но и настроить их оптоэлектронные свойства таким образом, что будет получена фантастическая эффективность излучения, в том числе весьма самых необходимых светодиодов белого света", — говорит еще один автор исследования профессор Вики Чень (Vicki Chen) из лаборатории материаловедения Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.Авторы надеются, что их открытие позволит создать новое поколение нанокристаллического композитного стекла, весьма востребованного в сферах энергетики и химической промышленности.

https://ria.ru/20211025/svetilnik-1756198758.html

https://ria.ru/20210922/mikrochipy-1751326968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, сша, химия