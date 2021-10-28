Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211028/egipet-1756738481.html
Туроператоры рассказали, когда подешевеют путевки в Египет
Туроператоры рассказали, когда подешевеют путевки в Египет - РИА Новости, 28.10.2021
Туроператоры рассказали, когда подешевеют путевки в Египет
Российские туроператоры начали продажи путевок на курорты Египта с перелетами на собственных чартерных рейсах, а также расширили географию городов вылета, но... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T19:14
2021-10-28T19:14
туризм
египет
шарм-эш-шейх
хургада
новости - туризм
самолеты
авиакомпании
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95670/97/956709743_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_445d8754090ed231aa8cbe793c2ae5d0.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские туроператоры начали продажи путевок на курорты Египта с перелетами на собственных чартерных рейсах, а также расширили географию городов вылета, но это не сильно отразится на стоимости, сообщили РИА Новости представители отрасли.Россия с 9 ноября снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы на египетские курорты — Хургаду и Шарм-эш-Шейх — из городов, где возобновлено международное авиасообщение.Эксперты отметили, что появление чартеров практически не отразилось на стоимости туров в Египет. Снижение цен на авиаперелет в составе пакета компенсируется ростом стоимости проживания. Это связано с дефицитом мест в отелях страны, который наблюдается на протяжении последнего месяца и продлится как минимум до середины ноября."Интурист" уже открыл продажи туров на свои чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх на крыльях авиакомпании Smartavia из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Саратова, Казани, сказали в пресс-службе туроператора. В компании пояснили, что с 9 ноября пиковой загрузки в отелях, которая ожидается на ноябрьские праздники, уже нет: мест хватит всем.Программу на курорты Египта расширили и в Anex Tour. "Ранее полететь в Страну пирамид могли жители 21 города рейсами Azur Air. На сегодняшний день число возможных городов, доступных для прямого перелета, было увеличено до 37", — рассказали в туркомпании. Список пополнили Сыктывкар, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Калининград, Минеральные воды и ряд других.Готовы отправить 9 ноября чартеры на курорты Египта и "TUI Россия". Как сообщили в пресс-службе компании, программы в процессе подготовки, но уже известно, что рейсы в Хургаду будут совершаться из 31 города, а в Шарм-эш-Шейх — из 30 на самолетах авиакомпаний "Уральские авиалинии", "Ямал", Red Wings, Smartavia, iFly, Azur Air, S7 и Egypt Air.Чартерные рейсы в Египет запланированы и у туроператора Tez Tour из столицы и других городов России, в числе которых Самара и Екатеринбург. Отправляться будут три раза в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Из Казани – пять раз в неделю, а из Новосибирска пока только в Хургаду, и лишь два раза. "Из Москвы чартеры будут летать ежедневно, а из Санкт-Петербурга пока три рейса в неделю. Ожидается, что с Нового года наши чартеры из северной столицы будут отправляться ежедневно", — уточнили в компании.Несмотря на то, что с 21 октября ограничения по максимальной загрузке гостиниц были отменены, пока номеров все еще недостаточно. Тем более на фоне завершения сезона на традиционно летних направлениях и открытия чартерных программ в Египет из России, Англии и ряда других стран.В туркомпаниях посоветовали россиянам поторопиться с бронированием путевок в Египет на Новый год. Там подчеркнули, что ждут хорошего спроса на страну: ведь там круглогодичное лето, отсутствие сложного визового режима, наличие относительно бюджетных вариантов размещения, работающих по системе питания "все включено".
https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html
https://ria.ru/20211025/turizm-1756118611.html
https://ria.ru/20211027/egipet-1756504814.html
https://ria.ru/20211019/egipet-1755190693.html
египет
шарм-эш-шейх
хургада
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95670/97/956709743_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_42b50b5daac3678caa09cecf9cae95a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
египет, шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, самолеты, авиакомпании, туристы, туризм, россия, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь
19:14 28.10.2021
 
Туроператоры рассказали, когда подешевеют путевки в Египет

Туроператоры РФ: чартеры появились, но путевки не станут дешевле из-за дефицита отелей

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаОтель Karlos Makadi в Египте
Отель Karlos Makadi в Египте - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские туроператоры начали продажи путевок на курорты Египта с перелетами на собственных чартерных рейсах, а также расширили географию городов вылета, но это не сильно отразится на стоимости, сообщили РИА Новости представители отрасли.
Россия с 9 ноября снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы на египетские курорты — Хургаду и Шарм-эш-Шейх — из городов, где возобновлено международное авиасообщение.
Эксперты отметили, что появление чартеров практически не отразилось на стоимости туров в Египет. Снижение цен на авиаперелет в составе пакета компенсируется ростом стоимости проживания. Это связано с дефицитом мест в отелях страны, который наблюдается на протяжении последнего месяца и продлится как минимум до середины ноября.
"Интурист" уже открыл продажи туров на свои чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх на крыльях авиакомпании Smartavia из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Саратова, Казани, сказали в пресс-службе туроператора. В компании пояснили, что с 9 ноября пиковой загрузки в отелях, которая ожидается на ноябрьские праздники, уже нет: мест хватит всем.
Города мира. Шарм-эль-Шейх - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 08:00Туризм
Из осени — в лето. За что туристы любят египетский Шарм-эш-Шейх
Программу на курорты Египта расширили и в Anex Tour. "Ранее полететь в Страну пирамид могли жители 21 города рейсами Azur Air. На сегодняшний день число возможных городов, доступных для прямого перелета, было увеличено до 37", — рассказали в туркомпании. Список пополнили Сыктывкар, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Калининград, Минеральные воды и ряд других.
Готовы отправить 9 ноября чартеры на курорты Египта и "TUI Россия". Как сообщили в пресс-службе компании, программы в процессе подготовки, но уже известно, что рейсы в Хургаду будут совершаться из 31 города, а в Шарм-эш-Шейх — из 30 на самолетах авиакомпаний "Уральские авиалинии", "Ямал", Red Wings, Smartavia, iFly, Azur Air, S7 и Egypt Air.
Верблюд на берегу Красного моря в Египте - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 13:11Туризм
АТОР рассказала о рекордном спросе на туры в Египет
Чартерные рейсы в Египет запланированы и у туроператора Tez Tour из столицы и других городов России, в числе которых Самара и Екатеринбург. Отправляться будут три раза в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Из Казани – пять раз в неделю, а из Новосибирска пока только в Хургаду, и лишь два раза.
"Из Москвы чартеры будут летать ежедневно, а из Санкт-Петербурга пока три рейса в неделю. Ожидается, что с Нового года наши чартеры из северной столицы будут отправляться ежедневно", — уточнили в компании.
Колоссы Мемнона в Луксоре, Египет - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 17:37Туризм
Рейсы между Луксором и Шарм-эш-Шейхом возобновили после шести лет перерыва
Несмотря на то, что с 21 октября ограничения по максимальной загрузке гостиниц были отменены, пока номеров все еще недостаточно. Тем более на фоне завершения сезона на традиционно летних направлениях и открытия чартерных программ в Египет из России, Англии и ряда других стран.
В туркомпаниях посоветовали россиянам поторопиться с бронированием путевок в Египет на Новый год. Там подчеркнули, что ждут хорошего спроса на страну: ведь там круглогодичное лето, отсутствие сложного визового режима, наличие относительно бюджетных вариантов размещения, работающих по системе питания "все включено".
Туристы отдыхают на территории отеля Albatros Palace Resort Hurgada в Хургаде - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 18:26Туризм
Эксперты назвали минимальную стоимость недельного тура в Египет
 
ТуризмЕгипетШарм-эш-ШейхХургадаНовости - ТуризмсамолетыавиакомпаниитуристыТуризмРоссиякуда поехатьКоронавирус COVID-19отдых на морекуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Финансист назвала выгодные инструменты для вложений
04:02Разведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические учения
03:58Главная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия
03:46Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбами
03:27Глава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопления
03:22В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
03:18Россиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsApp
03:15Нутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананы
03:11Врач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделю
03:04Японские космические туристы оценили русскую кухню
02:59Зеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армия
02:42Экс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"
02:35Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду
02:25На Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19
02:25Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпа
02:17Россиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартиру
02:13В штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденного
02:08Врач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации
02:03СК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войны
01:31Белоруссия решила ввести запрет на вывоз медицинского кислорода
Лента новостейМолния
Финансист назвала выгодные инструменты для вложенийРазведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические ученияГлавная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбамиГлава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопленияВ Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябреРоссиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsAppНутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананыВрач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделюЯпонские космические туристы оценили русскую кухнюЗеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армияЭкс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погодуНа Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпаРоссиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартируВ штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденногоВрач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинацииСК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войныБелоруссия решила ввести запрет на вывоз медицинского кислорода