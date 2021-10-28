https://ria.ru/20211028/egipet-1756738481.html

Туроператоры рассказали, когда подешевеют путевки в Египет

Туроператоры рассказали, когда подешевеют путевки в Египет - РИА Новости, 28.10.2021

Туроператоры рассказали, когда подешевеют путевки в Египет

Российские туроператоры начали продажи путевок на курорты Египта с перелетами на собственных чартерных рейсах, а также расширили географию городов вылета, но... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T19:14

2021-10-28T19:14

2021-10-28T19:14

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские туроператоры начали продажи путевок на курорты Египта с перелетами на собственных чартерных рейсах, а также расширили географию городов вылета, но это не сильно отразится на стоимости, сообщили РИА Новости представители отрасли.Россия с 9 ноября снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы на египетские курорты — Хургаду и Шарм-эш-Шейх — из городов, где возобновлено международное авиасообщение.Эксперты отметили, что появление чартеров практически не отразилось на стоимости туров в Египет. Снижение цен на авиаперелет в составе пакета компенсируется ростом стоимости проживания. Это связано с дефицитом мест в отелях страны, который наблюдается на протяжении последнего месяца и продлится как минимум до середины ноября."Интурист" уже открыл продажи туров на свои чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх на крыльях авиакомпании Smartavia из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Саратова, Казани, сказали в пресс-службе туроператора. В компании пояснили, что с 9 ноября пиковой загрузки в отелях, которая ожидается на ноябрьские праздники, уже нет: мест хватит всем.Программу на курорты Египта расширили и в Anex Tour. "Ранее полететь в Страну пирамид могли жители 21 города рейсами Azur Air. На сегодняшний день число возможных городов, доступных для прямого перелета, было увеличено до 37", — рассказали в туркомпании. Список пополнили Сыктывкар, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Калининград, Минеральные воды и ряд других.Готовы отправить 9 ноября чартеры на курорты Египта и "TUI Россия". Как сообщили в пресс-службе компании, программы в процессе подготовки, но уже известно, что рейсы в Хургаду будут совершаться из 31 города, а в Шарм-эш-Шейх — из 30 на самолетах авиакомпаний "Уральские авиалинии", "Ямал", Red Wings, Smartavia, iFly, Azur Air, S7 и Egypt Air.Чартерные рейсы в Египет запланированы и у туроператора Tez Tour из столицы и других городов России, в числе которых Самара и Екатеринбург. Отправляться будут три раза в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Из Казани – пять раз в неделю, а из Новосибирска пока только в Хургаду, и лишь два раза. "Из Москвы чартеры будут летать ежедневно, а из Санкт-Петербурга пока три рейса в неделю. Ожидается, что с Нового года наши чартеры из северной столицы будут отправляться ежедневно", — уточнили в компании.Несмотря на то, что с 21 октября ограничения по максимальной загрузке гостиниц были отменены, пока номеров все еще недостаточно. Тем более на фоне завершения сезона на традиционно летних направлениях и открытия чартерных программ в Египет из России, Англии и ряда других стран.В туркомпаниях посоветовали россиянам поторопиться с бронированием путевок в Египет на Новый год. Там подчеркнули, что ждут хорошего спроса на страну: ведь там круглогодичное лето, отсутствие сложного визового режима, наличие относительно бюджетных вариантов размещения, работающих по системе питания "все включено".

https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html

https://ria.ru/20211025/turizm-1756118611.html

https://ria.ru/20211027/egipet-1756504814.html

https://ria.ru/20211019/egipet-1755190693.html

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