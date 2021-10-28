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В Белоруссии объяснили, почему заблокировали сайт Deutsche Welle

В Белоруссии объяснили, почему заблокировали сайт Deutsche Welle - РИА Новости, 28.10.2021

В Белоруссии объяснили, почему заблокировали сайт Deutsche Welle

Блокировка сайтов немецкой компании Deutsche Welle, телеканала "Настоящее время"* и белорусского издания "Новое время" (Новы час) вызвана публикацией ими ссылок РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T20:08

2021-10-28T20:08

2021-10-28T20:08

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deutsche welle

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Блокировка сайтов немецкой компании Deutsche Welle, телеканала "Настоящее время"* и белорусского издания "Новое время" (Новы час) вызвана публикацией ими ссылок на материалы, признанные судом в республике экстремистскими, сообщил в четверг первый заместитель министра информации страны Андрей Кунцевич.Ранее при попытке пользователями интернет-доступа от крупного госоператора "Белтелеком" открыть сайт Deutsche Welle и "Настоящее время"* появлялись сообщения о том, что доступ ресурсам ограничен на основании решения министерства информации. Также у белорусских пользователей в четверг перестал открываться сайт газеты "Новое время"."Министерством информации 28 октября принято решение об ограничении доступа к ряду новостных интернет-ресурсов - Deutsche Welle, "Настоящее время"* и "Новый час". Поводом для такого шага послужило распространение на этих медиаплощадках гиперссылок на материалы, признанные экстремистскими на основании соответствующих решений суда", - приводит агентство Sputnik Беларусь слова Кунцевича.Первый замминистра подчеркнул, что в соответствии с законом о противодействии экстремизму не допускается распространение экстремистских материалов. "При этом статья 38 закона о СМИ устанавливает прямой запрет на распространение в том числе гиперссылок на подобные материалы", - добавил он.Кунцевич отметил, что "министерство информации в рамках предоставленных полномочий продолжит контроль за соблюдением национального законодательства и намерено и дальше принимать решения, направленные на защиту информационного пространства страны".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.Лукашенко не раз обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, он называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность.* СМИ, выполняющее функции иноагентаВсе новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20211007/belorussiya-1753456040.html

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https://ria.ru/20211028/lukashenko-1756641985.html

https://ria.ru/20211028/destabilizatsiya-1756647665.html

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в мире, журналистика, deutsche welle, белоруссия, александр лукашенко