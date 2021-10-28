https://ria.ru/20211028/dtp-1756771770.html

Женщину, сбившую семью под Саратовом, нашли спустя пять месяцев

Женщину, сбившую семью под Саратовом, нашли спустя пять месяцев - РИА Новости, 28.10.2021

Женщину, сбившую семью под Саратовом, нашли спустя пять месяцев

Жительницу Подмосковья, сбежавшую с места ДТП в Саратовской области, в котором погибла семья из четырех человек, задержали спустя пять месяцев и по решению суда РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T22:40

2021-10-28T22:40

2021-10-28T22:40

происшествия

дтп

петровский район

саратовская область

московская область (подмосковье)

авто

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

САРАТОВ, 28 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Жительницу Подмосковья, сбежавшую с места ДТП в Саратовской области, в котором погибла семья из четырех человек, задержали спустя пять месяцев и по решению суда поместили под домашний арест, сообщила прокуратура региона.Ранее в ГИБДД сообщили, что днем 16 мая на трассе автодороги Нижний Новгород - Саратов у села Седовка Петровского района Саратовской области столкнулись ВАЗ-2114 и фура, в результате женщина-водитель легковой машины и члены ее семьи, в том числе двое детей 7 и 10 лет, погибли. Изначально в ведомстве считали, что ДТП могло произойти по вине погибшего водителя.Как уточнили РИА Новости в прокуратуре региона, изначальная версия о возможной виновности водителя ВАЗ-2114 не нашла подтверждения. По версии следствия, 30-летняя жительница Подмосковья за рулем автомобиля по касательной задела ВАЗ-2114, который после этого отлетел в сторону и врезался в фуру."Виновница ДТП скрылась в места его совершения. Жительница Московской области 1991 года рождения, совершившая ДТП, была задержана 22 октября 2021 года, ей предъявлено обвинение… (по) пункту "б" части 6 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, если оно сопряжено с оставлением места его совершения". С учетом позиции прокурора обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.Фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20211028/skoraya-1756636231.html

петровский район

саратовская область

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, петровский район, саратовская область, московская область (подмосковье), авто, россия