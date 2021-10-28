https://ria.ru/20211028/dtp-1756517057.html

"Улики уничтожены": что натворил сын полковника МВД

"Улики уничтожены": что натворил сын полковника МВД - РИА Новости, 28.10.2021

"Улики уничтожены": что натворил сын полковника МВД

В Башкирии начальник миграционного отдела МВД Александр Акимов, чей сын устроил смертельную аварию, и его адвокат пытаются засудить мать погибшего Павла... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T08:00

2021-10-28T08:00

2021-10-28T07:59

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Виктор Званцев. В Башкирии начальник миграционного отдела МВД Александр Акимов, чей сын устроил смертельную аварию, и его адвокат пытаются засудить мать погибшего Павла Чупракова и взыскать с нее полмиллиона рублей. Дело в том, что она публиковала информацию о ходе следствия в соцсетях, чем, видимо, сильно разозлила силовика. Семья жертвы ДТП, в свою очередь, считает приговор виновнику слишком мягким. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.Последний звонокУтром 26 июня 2019-го Светлана Чупракова с супругом отправилась из Белебея в соседний Октябрьск на обследование перед операцией на позвоночнике."Процедуры закончились около часа дня, — восстанавливает она ход событий. — Примерно в это же время позвонил Павел и сказал, что ему нужна помощь отца в ремонте автомобиля. Он только успел спросить, когда мы вернемся, и внезапно связь оборвалась. Ничего плохого в голову тогда не пришло".Подъехав к дому, Чупраковы увидели у ворот разбитую машину сына. Сам он без сознания лежал под ней. Прибывшие медики не смогли его спасти. Прибежала жена молодого человека — Вера. Она несколько часов просидела возле тела, пока погибшего не забрали в морг.Аварию засняли камеры видеонаблюдения: на кадрах видно, как Павел ремонтирует автомобиль и залезает под днище. Через несколько минут в легковушку на скорости влетает трактор-погрузчик, превращая ее в груду искореженного металла. Водитель даже не вышел из кабины и спешно покинул место ДТП.Довольно быстро выяснили, кто был за рулем трактора: 30-летний сын начальника миграционного отдела ОМВД по Белебеевскому району, предприниматель Игорь Акимов. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за незаконную торговлю алкоголем.По словам Светланы, в день похорон приходил бывший прокурор города и предлагал от Акимовых деньги. Чупраковы отказались. А позже появились результаты медицинской экспертизы: погибший якобы был пьян, хотя родные уверяют, что он вообще не пил и даже не курил.Несчастья Чупраковых на том не закончились. "За два дня до гибели Паша сообщил, что жена ждет ребенка, — вспоминает Светлана. — Он был такой радостный, а спустя неделю у Веры от стресса случился выкидыш"."Потерянные" уликиУголовное дело возбудили по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено в состоянии алкогольного опьянения". Однако расследование сдвинулось с мертвой точки лишь спустя три месяца — после того как материалы из Белебея передали в Уфу.К тому времени с жесткого диска загадочно исчезли данные о состоянии Акимова в момент ДТП. "Полицейские зафиксировали у него алкогольное опьянение, — объясняет представитель Чупраковой в суде Евгений Макушев. — Затем якобы произошел сбой в компьютерной системе — и эта информация стерлась".То, что Акимов-младший был пьян, подтверждает и таксист, который в день трагедии несколько часов возил его по городу. "Он сел ко мне в машину около десяти утра, уже нетрезвый, — рассказывает Сергей. — Потом купил еще несколько бутылок водки. После двенадцати я довез пассажира до дома, где он забрался в кабину погрузчика, завел его, стал разворачиваться. Видимо, хотел куда-то ехать".Как выяснилось, Акимова попросили срочно привезти щебень.Зимой 2020-го его приговорили к четырем годам лишения свободы. "Он признал вину лишь частично, — говорится в судебном решении. — Факт наезда не отрицал, однако заявил, что технически не мог предотвратить столкновение, поскольку ему создал помеху другой автомобиль. Якобы Акимов пытался уйти от лобового столкновения".Коммерсант несколько раз менял показания, но настаивал, что был трезв, а водку выпил уже после аварии дома — сильно переживал и хотел успокоиться. Пройти медосвидетельствование категорически отказывался.Адвокаты осужденного подали апелляцию в Верховный суд Башкирии и добились исключения из уголовного дела пункта об алкогольном опьянении, а также снижения срока наказания на два месяца.Моральный ущербПо словам Чупраковой, летом 2021-го Акимов-старший обвинил ее в клевете — из-за ее публикаций о расследовании в соцсети."Например, о том, что после аварии некто, представившийся Акимовым, звонил врачу-акушеру Веры и настойчиво требовал данные о пациентке, — говорит Светлана. — Затем он приказал уничтожить все эти сведения. На суде это подтвердили сами медики".Чупракова узнала, что вскоре после ДТП, уже под стражей, Игорь Акимов оформил на отца и мать нотариальную доверенность на его фирму, хотя в СИЗО пускать кого-либо категорически запрещено. Об этом тоже написала во "ВКонтакте".Полиция дважды отказала в возбуждении уголовного дела против нее. Однако адвокат Акимова Наталья Скоробогатова подала гражданский иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, потребовав компенсации ущерба."Однажды я выложила фото апелляционной жалобы, где Скоробогатова по ошибке вместо адреса адвокатской конторы указала домашний, — уточняет Чупракова. — Якобы таким образом я раскрыла персональные данные юриста, и теперь она хочет получить с меня полмиллиона".Светлана тоже не бездействует — добивается ужесточения приговора и снятия отца преступника с должности. "Во-первых, очень странно, почему Верховный суд Башкирии проигнорировал показания таксиста, изобличающие Акимова-младшего, — отмечает Макушев. — Также есть вопросы к следователям, даже не попытавшимся восстановить неожиданно "испортившийся" жесткий диск. Во-вторых, Акимов-старший, как действующий сотрудник МВД, не имеет права заниматься коммерцией, однако доверенность на фирму оформили на него. Более того, согласно документу, он может представлять интересы компании в миграционной службе, где возглавляет отдел".Если Верховный суд России прислушается к доводам потерпевших, уголовное дело вернут на доследование. По закону за смертельное ДТП в пьяном виде полагается до семи лет."Кроме того, УФСИН определил Акимова не в колонию общего режима, а в отряд продовольственного снабжения при СИЗО города Стерлитамак, где условия гораздо мягче. Вероятно, помогли связи отца", — добавляет Макушев.Игорь Акимов каждые полгода подает ходатайство об условно-досрочном освобождении. На днях суд в очередной раз отклонил его просьбу.

https://ria.ru/20210501/dtp-1730741839.html

https://ria.ru/20210401/dtp-1603833466.html

https://ria.ru/20210310/dtp-1600515846.html

https://ria.ru/20201210/dtp-1588450586.html

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белебеевский район, уфа, авто, россия