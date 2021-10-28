17:05 28.10.2021 (обновлено: 23:09 28.10.2021)
В Европарламенте раскритиковали Украину за удары БПЛА в Донбассе
Член Европарламента Кра раскритиковал Украину за удары БПЛА в Донбассе
CC BY-SA 4.0 / Bayhaluk /
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Член комитета Европарламента по международным делам, немецкий депутат от партии "Альтернатива для Германии" Максимилиан Кра раскритиковал Киев за применение ударного дрона в Донбассе.
"Использование турецкого боевого беспилотника Bayraktar украинским правительством на воюющем востоке страны доказывает две вещи. Во-первых, очевидно, что в Киеве нет заинтересованности в мирном решении конфликта. Во-вторых, Германия зашла в военно-технический тупик, отказавшись от вооруженных беспилотников", — сказал он в интервью "Известиям".
Парламентарий убежден, что наличие такого оружия должно быть "сигналом тревоги" для готовности Берлина к собственной обороне.
Во вторник Генштаб Вооруженных сил Украины заявил о первом боевом применении БПЛА турецкого производства Bayraktar в Донбассе: он уничтожил артиллерийское орудие управляемой бомбой. Представитель МИД Германии Андреа Зассе заявила, что страна обвиняет "все стороны" конфликта в использовании ударных беспилотников. Полеты боевой авиации и БПЛА вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями, напомнила она. Посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил недовольство реакцией Берлина на это событие.