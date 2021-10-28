https://ria.ru/20211028/dron-1756717055.html

Немецкий депутат разнес Украину за удары БПЛА в Донбассе

В Европарламенте раскритиковали Украину за удары БПЛА в Донбассе - РИА Новости, 28.10.2021

Немецкий депутат разнес Украину за удары БПЛА в Донбассе

Член комитета Европарламента по международным делам, немецкий депутат от партии "Альтернатива для Германии" Максимилиан Кра раскритиковал Киев за применение... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T17:05

2021-10-28T17:05

2021-10-28T23:09

в мире

украина

мид германии

донбасс

андрей мельник

европарламент

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Член комитета Европарламента по международным делам, немецкий депутат от партии "Альтернатива для Германии" Максимилиан Кра раскритиковал Киев за применение ударного дрона в Донбассе.Парламентарий убежден, что наличие такого оружия должно быть "сигналом тревоги" для готовности Берлина к собственной обороне.Во вторник Генштаб Вооруженных сил Украины заявил о первом боевом применении БПЛА турецкого производства Bayraktar в Донбассе: он уничтожил артиллерийское орудие управляемой бомбой. Представитель МИД Германии Андреа Зассе заявила, что страна обвиняет "все стороны" конфликта в использовании ударных беспилотников. Полеты боевой авиации и БПЛА вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями, напомнила она. Посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил недовольство реакцией Берлина на это событие.

https://radiosputnik.ria.ru/20211027/1756580673.html

украина

донбасс

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в мире, украина, мид германии, донбасс, андрей мельник, европарламент