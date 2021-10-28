https://ria.ru/20211028/doroga-1756748137.html

В Нижегородской области отремонтировали участок дороги до Макарьево

В Нижегородской области отремонтировали участок дороги до Макарьево - РИА Новости, 28.10.2021

В Нижегородской области отремонтировали участок дороги до Макарьево

Участок дороги Неклюдово – Бор – Валки – Макарьево в Нижегородской области отремонтирован по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T19:15

2021-10-28T19:15

2021-10-28T19:15

нижегородская область

общество

макарьев

бор

нижегородская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Участок дороги Неклюдово – Бор – Валки – Макарьево в Нижегородской области отремонтирован по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба правительства региона."Этой дорогой пользуются и местные жители, и туристы, которые едут в Макарьевский монастырь. Направление популярное и важное для региона, но состояние дороги долгое время оставляло желать лучшего", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Глава региона отметил, что в последние годы многое делается для развития дорожной сети кластера "Арзамас-Дивеево-Саров". "Но и на севере региона много мест, куда ездят и нижегородцы, и гости из других регионов. Туризм – одна из развивающихся отраслей экономики, перспективных для инвесторов. Неслучайно в нашей стране вводится новый национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". Повышение транспортной доступности точек притяжения – хороший пример синергии нацпроектов", - отметил Никитин.Губернатор сообщил, что на ремонт участка дороги Неклюдово – Бор – Валки – Макарьево в этом году направлено 367 миллионов рублей.Площадь ремонта составила около 120 тысяч квадратных метров, протяженность отремонтированного участка – около 17 километров. Специалисты уложили два слоя асфальтобетона.Отмечается, что для обеспечения безопасности движения на отремонтированном участке заменили 65 дорожных знаков, установили семь новых остановочных павильонов, построили пять посадочных площадок. Также там нанесена тактильная разметка поперек проезжей части. Она привлекает внимание водителей к сложным поворотам, напоминает о необходимости снизить скорость и таким образом повышает безопасность дорожного движения.

https://ria.ru/20211013/ekport-1754437000.html

макарьев

бор

нижегородская область

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общество, макарьев, бор, нижегородская область, глеб никитин