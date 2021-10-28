https://ria.ru/20211028/donbass-1756701417.html

В МИД прокомментировали наступательные действия Киева в Донбассе

В МИД прокомментировали наступательные действия Киева в Донбассе - РИА Новости, 28.10.2021

В МИД прокомментировали наступательные действия Киева в Донбассе

Последние наступательные действия Киева в Донбассе являются тревожными событиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T16:03

2021-10-28T16:03

2021-10-28T16:25

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Последние наступательные действия Киева в Донбассе являются тревожными событиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Последние дни мы видим тревожное, на грани трагического развитие событий на юго-востоке Украины, характеризуется это все серьезным обострением ситуации в зоне конфликта", - заявила Захарова на брифинге.Во вторник в МИД ДНР заявили, что украинские силовики предприняли попытку занять поселок Старомарьевка в Тельмановском районе. Украинские СМИ писали, что населенный пункт перешел под контроль ВСУ, однако военные отмечали, что их позиции остаются прежними.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://radiosputnik.ria.ru/20211027/donbass-1756561654.html

https://ria.ru/20211027/ukraina-1756409015.html

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донбасс

россия

минск

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