Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211028/donbass-1756533148.html
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе - РИА Новости, 28.10.2021
"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе
Украина впервые применила в Донбассе турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2: атаковали артиллерийскую позицию Народной милиции ДНР в районе Гранитного... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T08:00
2021-10-28T08:10
безопасность
следственный комитет россии (ск рф)
игорь коротченко
вооруженные силы украины
родион мирошник
ситуация в днр и лнр
валерий залужный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729966422_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_acb44978685f26b22218107f0a7886fb.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Украина впервые применила в Донбассе турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2: атаковали артиллерийскую позицию Народной милиции ДНР в районе Гранитного Донецкой области. Приказ отдал лично главком ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный. Кроме того, ВСУ активизировались в "серой зоне". Об обстановке в Донбассе — в материале РИА Новости.Турецкий опытВидеокадры успешного авиаудара с камеры дрона опубликовал украинский Генштаб: "Байрактар" зависает над позицией донецкой гаубицы Д-30 и расчетом артиллеристов, высота — чуть более пяти километров. Оператор нажимает на кнопку пуска, и к цели устремляется малогабаритная авиабомба MAM-C с лазерной головкой самонаведения. В последний момент перед взрывом бойцы падают на землю. Гаубица уничтожена, но люди, судя по всему, выжили.Очевидно, украинские военачальники тщательно изучили опыт применения этих дронов в конфликтах последних лет. Простые и эффективные "Байрактары" при отсутствии мощной ПВО у противника действуют практически безнаказанно. Наглядно это доказал прошлой осенью Азербайджан, при поддержке Анкары продемонстрировав полное технологическое превосходство над защитниками Нагорного Карабаха.В ВСУ не скрывают, что в случае возобновления боевых действий в Донбассе тоже сделают ставку на современные беспилотники. Сейчас у них есть шесть "Байрактаров" и несколько сотен высокоточных боеприпасов. В ближайшее время Украина купит еще порядка 15 дронов. Кроме того, Анкара и Киев летом договорились о совместном производстве БПЛА. По оценкам украинских аналитиков, для полномасштабной наступательной операции в Донбассе необходимо около полусотни ударных аппаратов.Надо сказать, что "Байрактары" и раньше применяли в Донбассе, но исключительно как разведчиков. Они месяцами летали вдоль линии соприкосновения, вели наблюдение, раскрывали позиции противника. Приказ главкома Залужного нанести бомбовый удар говорит о том, что список целей для дронов сформирован. Не исключено, что их атаки скоро станут обыденностью.Нарушение договоренностейВ украинском Генштабе подчеркнули: дрон не пересекал линию соприкосновения. Однако на кадрах телеметрии видны координаты — судя по ним, беспилотник углубился в ДНР на 15 километров. Хотя даже просто летать над линией фронта категорически запрещено Минскими соглашениями — в воздух могут подниматься только БПЛА наблюдателей ОБСЕ. Впрочем, Украина не скрывает, что не собирается соблюдать никакие договоренности."С одной стороны, беспилотные аппараты Bayraktar TB2 как новый элемент конфликта в Донбассе определенно привнесут изменения в действия сторон, что отразится на раскладе сил в целом, — считает эксперт в области БПЛА Денис Федутинов. — С другой — не стоит их чрезмерно переоценивать. Сами по себе эти системы представляют собой компромиссный вариант для стран, которые в силу политических ограничений или недостаточных бюджетных возможностей не могут позволить себе более технологически продвинутые решения. Наиболее заметны БПЛА Bayraktar TB2 будут на первых порах, в дальнейшем, по мере выработки средств противодействия, их эффективность снизится".По его словам, турецкие дроны весьма уязвимы для таких современных комплексов ПВО, как ПЗРК "Игла" или "Стрела", ЗРК "Панцирь" и "Тор", а также средств радиоэлектронной борьбы. Проблема в том, что у защитников ДНР и ЛНР почти ничего из этого нет. К тому же ударные беспилотники — мощное средство психологического давления, ведь "прилететь" может в любой момент.По мнению главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, Россия должна способствовать установлению бесполетной зоны над воюющим регионом. Потеря даже одного БПЛА стоимостью пять миллионов долларов сразу охладит пыл украинских генералов.Бои в "серой зоне""Официальное заявление высших чинов Украины о применении БПЛА и сознательном нарушении Минских соглашений — это вызов и попытка не в словесных баталиях, а на практике выяснить, что еще им будет позволено, как далеко они могут зайти и как сильно обнаглеть, — сказал официальный представитель ЛНР Родион Мирошник. — За что еще они не получат в голову и сколько это будут терпеть. Западные гаранты, как и международные наблюдатели, предпочтут инцидент долго не замечать, а потом очень долго на словах разбираться, как такое могло произойти и кто же это мог сделать".Украина нарушает договоренности не только в воздухе. В начале недели подразделения националистов вошли в Старомарьевку, расположенную в "серой зоне". До этого там не было ни ополченцев, ни украинских военных. В селе проживают несколько сотен человек, у 35 — российские паспорта. ВСУ уже арестовывают людей за сотрудничество с ДНР.По всей линии соприкосновения участились артиллерийские обстрелы. В среду были повреждены линии электропередач — без света остались Первомайск и Воля Тельмановского района. Кроме того, кустарный дрон-камикадзе атаковал нефтебазу в Донецке. К счастью, боеприпас не взорвался.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за последних обстрелов населенных пунктов Донбасса и "иных незаконных действий в отношении граждан России".К слову, армии непризнанных республик тоже начали активнее противодействовать ВСУ. Так, на днях погиб украинский военнослужащий в результате "ответки" артиллерии ополчения.
https://ria.ru/20211027/konflikt-1756513781.html
https://ria.ru/20211027/donbass-1756469556.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211027/drony-1756492584.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729966422_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_877b7daa7892d91405153c606dacb34e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, следственный комитет россии (ск рф), игорь коротченко, вооруженные силы украины, родион мирошник, ситуация в днр и лнр, валерий залужный
08:00 28.10.2021 (обновлено: 08:10 28.10.2021)
 

"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР в окопе на западной окраине Донецка на линии соприкосновения
Бойцы Народной милиции ДНР в окопе на западной окраине Донецка на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Украина впервые применила в Донбассе турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2: атаковали артиллерийскую позицию Народной милиции ДНР в районе Гранитного Донецкой области. Приказ отдал лично главком ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный. Кроме того, ВСУ активизировались в "серой зоне". Об обстановке в Донбассе — в материале РИА Новости.

Турецкий опыт

Видеокадры успешного авиаудара с камеры дрона опубликовал украинский Генштаб: "Байрактар" зависает над позицией донецкой гаубицы Д-30 и расчетом артиллеристов, высота — чуть более пяти километров. Оператор нажимает на кнопку пуска, и к цели устремляется малогабаритная авиабомба MAM-C с лазерной головкой самонаведения. В последний момент перед взрывом бойцы падают на землю. Гаубица уничтожена, но люди, судя по всему, выжили.
Забор дома, поврежденный разрывом снаряда в результате утреннего обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 15:50
В ДНР предостерегли Киев от попыток решить конфликт в Донбассе силой
Очевидно, украинские военачальники тщательно изучили опыт применения этих дронов в конфликтах последних лет. Простые и эффективные "Байрактары" при отсутствии мощной ПВО у противника действуют практически безнаказанно. Наглядно это доказал прошлой осенью Азербайджан, при поддержке Анкары продемонстрировав полное технологическое превосходство над защитниками Нагорного Карабаха.
В ВСУ не скрывают, что в случае возобновления боевых действий в Донбассе тоже сделают ставку на современные беспилотники. Сейчас у них есть шесть "Байрактаров" и несколько сотен высокоточных боеприпасов. В ближайшее время Украина купит еще порядка 15 дронов. Кроме того, Анкара и Киев летом договорились о совместном производстве БПЛА. По оценкам украинских аналитиков, для полномасштабной наступательной операции в Донбассе необходимо около полусотни ударных аппаратов.
© AP Photo / Efrem LukatskyБоевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве
Боевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Боевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве
Надо сказать, что "Байрактары" и раньше применяли в Донбассе, но исключительно как разведчиков. Они месяцами летали вдоль линии соприкосновения, вели наблюдение, раскрывали позиции противника. Приказ главкома Залужного нанести бомбовый удар говорит о том, что список целей для дронов сформирован. Не исключено, что их атаки скоро станут обыденностью.

Нарушение договоренностей

В украинском Генштабе подчеркнули: дрон не пересекал линию соприкосновения. Однако на кадрах телеметрии видны координаты — судя по ним, беспилотник углубился в ДНР на 15 километров. Хотя даже просто летать над линией фронта категорически запрещено Минскими соглашениями — в воздух могут подниматься только БПЛА наблюдателей ОБСЕ. Впрочем, Украина не скрывает, что не собирается соблюдать никакие договоренности.
Фрагменты БПЛА и самодельного взрывного устройства после взрыва на нефтебазе в Кировском районе Донецка. 27 октября 2021 - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 13:05
В ДНР атаку БПЛА силовиков назвали террористической кампанией
"С одной стороны, беспилотные аппараты Bayraktar TB2 как новый элемент конфликта в Донбассе определенно привнесут изменения в действия сторон, что отразится на раскладе сил в целом, — считает эксперт в области БПЛА Денис Федутинов. — С другой — не стоит их чрезмерно переоценивать. Сами по себе эти системы представляют собой компромиссный вариант для стран, которые в силу политических ограничений или недостаточных бюджетных возможностей не могут позволить себе более технологически продвинутые решения. Наиболее заметны БПЛА Bayraktar TB2 будут на первых порах, в дальнейшем, по мере выработки средств противодействия, их эффективность снизится".
По его словам, турецкие дроны весьма уязвимы для таких современных комплексов ПВО, как ПЗРК "Игла" или "Стрела", ЗРК "Панцирь" и "Тор", а также средств радиоэлектронной борьбы. Проблема в том, что у защитников ДНР и ЛНР почти ничего из этого нет. К тому же ударные беспилотники — мощное средство психологического давления, ведь "прилететь" может в любой момент.
© Минобороны УкраиныТурецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
© Минобороны Украины
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
По мнению главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, Россия должна способствовать установлению бесполетной зоны над воюющим регионом. Потеря даже одного БПЛА стоимостью пять миллионов долларов сразу охладит пыл украинских генералов.

Бои в "серой зоне"

"Официальное заявление высших чинов Украины о применении БПЛА и сознательном нарушении Минских соглашений — это вызов и попытка не в словесных баталиях, а на практике выяснить, что еще им будет позволено, как далеко они могут зайти и как сильно обнаглеть, — сказал официальный представитель ЛНР Родион Мирошник. — За что еще они не получат в голову и сколько это будут терпеть. Западные гаранты, как и международные наблюдатели, предпочтут инцидент долго не замечать, а потом очень долго на словах разбираться, как такое могло произойти и кто же это мог сделать".
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 14:39В мире
В МИД ФРГ отреагировали на использование дронов Bayraktar в Донбассе
Украина нарушает договоренности не только в воздухе. В начале недели подразделения националистов вошли в Старомарьевку, расположенную в "серой зоне". До этого там не было ни ополченцев, ни украинских военных. В селе проживают несколько сотен человек, у 35 — российские паспорта. ВСУ уже арестовывают людей за сотрудничество с ДНР.
По всей линии соприкосновения участились артиллерийские обстрелы. В среду были повреждены линии электропередач — без света остались Первомайск и Воля Тельмановского района. Кроме того, кустарный дрон-камикадзе атаковал нефтебазу в Донецке. К счастью, боеприпас не взорвался.
© REUTERS / Serhiy TakhmazovУкраинские военные на дороге в районе линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на дороге в районе линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© REUTERS / Serhiy Takhmazov
Украинские военные на дороге в районе линии соприкосновения в Донецкой области
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за последних обстрелов населенных пунктов Донбасса и "иных незаконных действий в отношении граждан России".
К слову, армии непризнанных республик тоже начали активнее противодействовать ВСУ. Так, на днях погиб украинский военнослужащий в результате "ответки" артиллерии ополчения.
 
БезопасностьСледственный комитет России (СК РФ)Игорь КоротченкоВооруженные силы УкраиныРодион МирошникСитуация в ДНР и ЛНРВалерий Залужный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Финансист назвала выгодные инструменты для вложений
04:02Разведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические учения
03:58Главная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия
03:46Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбами
03:27Глава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопления
03:22В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
03:18Россиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsApp
03:15Нутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананы
03:11Врач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделю
03:04Японские космические туристы оценили русскую кухню
02:59Зеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армия
02:42Экс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"
02:35Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду
02:25На Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19
02:25Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпа
02:17Россиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартиру
02:13В штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденного
02:08Врач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации
02:03СК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войны
01:31Белоруссия решила ввести запрет на вывоз медицинского кислорода
Лента новостейМолния
Финансист назвала выгодные инструменты для вложенийРазведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические ученияГлавная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбамиГлава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопленияВ Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябреРоссиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsAppНутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананыВрач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделюЯпонские космические туристы оценили русскую кухнюЗеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армияЭкс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погодуНа Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпаРоссиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартируВ штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденногоВрач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинацииСК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войныБелоруссия решила ввести запрет на вывоз медицинского кислорода