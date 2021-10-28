https://ria.ru/20211028/donbass-1756533148.html

"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе

"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе - РИА Новости, 28.10.2021

"Нам нечем их сбивать". Что происходит в Донбассе

Украина впервые применила в Донбассе турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2: атаковали артиллерийскую позицию Народной милиции ДНР в районе Гранитного... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T08:00

2021-10-28T08:00

2021-10-28T08:10

безопасность

следственный комитет россии (ск рф)

игорь коротченко

вооруженные силы украины

родион мирошник

ситуация в днр и лнр

валерий залужный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729966422_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_acb44978685f26b22218107f0a7886fb.jpg

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Украина впервые применила в Донбассе турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2: атаковали артиллерийскую позицию Народной милиции ДНР в районе Гранитного Донецкой области. Приказ отдал лично главком ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный. Кроме того, ВСУ активизировались в "серой зоне". Об обстановке в Донбассе — в материале РИА Новости.Турецкий опытВидеокадры успешного авиаудара с камеры дрона опубликовал украинский Генштаб: "Байрактар" зависает над позицией донецкой гаубицы Д-30 и расчетом артиллеристов, высота — чуть более пяти километров. Оператор нажимает на кнопку пуска, и к цели устремляется малогабаритная авиабомба MAM-C с лазерной головкой самонаведения. В последний момент перед взрывом бойцы падают на землю. Гаубица уничтожена, но люди, судя по всему, выжили.Очевидно, украинские военачальники тщательно изучили опыт применения этих дронов в конфликтах последних лет. Простые и эффективные "Байрактары" при отсутствии мощной ПВО у противника действуют практически безнаказанно. Наглядно это доказал прошлой осенью Азербайджан, при поддержке Анкары продемонстрировав полное технологическое превосходство над защитниками Нагорного Карабаха.В ВСУ не скрывают, что в случае возобновления боевых действий в Донбассе тоже сделают ставку на современные беспилотники. Сейчас у них есть шесть "Байрактаров" и несколько сотен высокоточных боеприпасов. В ближайшее время Украина купит еще порядка 15 дронов. Кроме того, Анкара и Киев летом договорились о совместном производстве БПЛА. По оценкам украинских аналитиков, для полномасштабной наступательной операции в Донбассе необходимо около полусотни ударных аппаратов.Надо сказать, что "Байрактары" и раньше применяли в Донбассе, но исключительно как разведчиков. Они месяцами летали вдоль линии соприкосновения, вели наблюдение, раскрывали позиции противника. Приказ главкома Залужного нанести бомбовый удар говорит о том, что список целей для дронов сформирован. Не исключено, что их атаки скоро станут обыденностью.Нарушение договоренностейВ украинском Генштабе подчеркнули: дрон не пересекал линию соприкосновения. Однако на кадрах телеметрии видны координаты — судя по ним, беспилотник углубился в ДНР на 15 километров. Хотя даже просто летать над линией фронта категорически запрещено Минскими соглашениями — в воздух могут подниматься только БПЛА наблюдателей ОБСЕ. Впрочем, Украина не скрывает, что не собирается соблюдать никакие договоренности."С одной стороны, беспилотные аппараты Bayraktar TB2 как новый элемент конфликта в Донбассе определенно привнесут изменения в действия сторон, что отразится на раскладе сил в целом, — считает эксперт в области БПЛА Денис Федутинов. — С другой — не стоит их чрезмерно переоценивать. Сами по себе эти системы представляют собой компромиссный вариант для стран, которые в силу политических ограничений или недостаточных бюджетных возможностей не могут позволить себе более технологически продвинутые решения. Наиболее заметны БПЛА Bayraktar TB2 будут на первых порах, в дальнейшем, по мере выработки средств противодействия, их эффективность снизится".По его словам, турецкие дроны весьма уязвимы для таких современных комплексов ПВО, как ПЗРК "Игла" или "Стрела", ЗРК "Панцирь" и "Тор", а также средств радиоэлектронной борьбы. Проблема в том, что у защитников ДНР и ЛНР почти ничего из этого нет. К тому же ударные беспилотники — мощное средство психологического давления, ведь "прилететь" может в любой момент.По мнению главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, Россия должна способствовать установлению бесполетной зоны над воюющим регионом. Потеря даже одного БПЛА стоимостью пять миллионов долларов сразу охладит пыл украинских генералов.Бои в "серой зоне""Официальное заявление высших чинов Украины о применении БПЛА и сознательном нарушении Минских соглашений — это вызов и попытка не в словесных баталиях, а на практике выяснить, что еще им будет позволено, как далеко они могут зайти и как сильно обнаглеть, — сказал официальный представитель ЛНР Родион Мирошник. — За что еще они не получат в голову и сколько это будут терпеть. Западные гаранты, как и международные наблюдатели, предпочтут инцидент долго не замечать, а потом очень долго на словах разбираться, как такое могло произойти и кто же это мог сделать".Украина нарушает договоренности не только в воздухе. В начале недели подразделения националистов вошли в Старомарьевку, расположенную в "серой зоне". До этого там не было ни ополченцев, ни украинских военных. В селе проживают несколько сотен человек, у 35 — российские паспорта. ВСУ уже арестовывают людей за сотрудничество с ДНР.По всей линии соприкосновения участились артиллерийские обстрелы. В среду были повреждены линии электропередач — без света остались Первомайск и Воля Тельмановского района. Кроме того, кустарный дрон-камикадзе атаковал нефтебазу в Донецке. К счастью, боеприпас не взорвался.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за последних обстрелов населенных пунктов Донбасса и "иных незаконных действий в отношении граждан России".К слову, армии непризнанных республик тоже начали активнее противодействовать ВСУ. Так, на днях погиб украинский военнослужащий в результате "ответки" артиллерии ополчения.

https://ria.ru/20211027/konflikt-1756513781.html

https://ria.ru/20211027/donbass-1756469556.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211027/drony-1756492584.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, следственный комитет россии (ск рф), игорь коротченко, вооруженные силы украины, родион мирошник, ситуация в днр и лнр, валерий залужный