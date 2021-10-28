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В ДНР указали Зеленскому на некомпетентность украинской делегации

В ДНР указали Зеленскому на некомпетентность украинской делегации - РИА Новости, 28.10.2021

В ДНР указали Зеленскому на некомпетентность украинской делегации

Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский считает, что президент Украины Владимир... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T14:08

2021-10-28T14:08

2021-10-28T14:08

в мире

киев

владимир зеленский

донецкая народная республика

донбасс

ситуация в днр и лнр

владислав московский

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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен обратить внимание на состав делегации Киева на переговорах.Заседание контактной группы по Донбассу прошло в среду в видеорежиме."Господину Зеленскому следует срочно озаботиться кадрами в рамках украинской делегации (на переговорах по урегулированию в Донбассе – ред.). Крайне тяжело вести предметный диалог с теми, кто не знает, зачем в принципе они находятся в переговорном процессе, в каком переговорном процессе, какой конфликт обсуждают и по каким документам им нужно работать", - написал Московский в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20211027/krym-1756458370.html

киев

донецкая народная республика

донбасс

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в мире, киев, владимир зеленский, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, владислав московский