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В ДНР указали Зеленскому на некомпетентность украинской делегации
В ДНР указали Зеленскому на некомпетентность украинской делегации - РИА Новости, 28.10.2021
В ДНР указали Зеленскому на некомпетентность украинской делегации
Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский считает, что президент Украины Владимир... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T14:08
2021-10-28T14:08
2021-10-28T14:08
в мире
киев
владимир зеленский
донецкая народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
владислав московский
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен обратить внимание на состав делегации Киева на переговорах.Заседание контактной группы по Донбассу прошло в среду в видеорежиме."Господину Зеленскому следует срочно озаботиться кадрами в рамках украинской делегации (на переговорах по урегулированию в Донбассе – ред.). Крайне тяжело вести предметный диалог с теми, кто не знает, зачем в принципе они находятся в переговорном процессе, в каком переговорном процессе, какой конфликт обсуждают и по каким документам им нужно работать", - написал Московский в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20211027/krym-1756458370.html
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в мире, киев, владимир зеленский, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, владислав московский
В ДНР указали Зеленскому на некомпетентность украинской делегации
В ДНР указали Зеленскому на некомпетентность украинской делегации на переговорах