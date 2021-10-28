https://ria.ru/20211028/diversiya-1756692340.html
Лидеру "Меджлиса"* продлили срок ареста
Лидеру "Меджлиса"* продлили срок ареста - РИА Новости, 28.10.2021
Лидеру "Меджлиса"* продлили срок ареста
Срок ареста одному из лидеров признанной экстремистской и запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Нариману Джелялову, обвиняемому в... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T15:20
2021-10-28T15:20
2021-10-28T15:55
россия
происшествия
украина
херсон
республика крым
симферополь
меджлис крымскотатарского народа
нариман джелял
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Срок ареста одному из лидеров признанной экстремистской и запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Нариману Джелялову, обвиняемому в диверсии на газопроводе в Крыму, продлен до 23 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе Киевского районного суда Симферополя.Ранее суд арестовал до 4 ноября троих подозреваемых в диверсии на газопроводе в Крыму. Один из них - Джелялов, которого обвиняют в совершении диверсии в составе организованной группы и незаконном приобретении и передаче взрывчатых веществ. По данным силовиков, диверсия была организована территориальным подразделением украинской разведки в Херсоне - так называемой оперативной службой "Таврия" - при участии "Меджлиса"*."Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 23 января 2022 года", - сказали в пресс-службе суда.Заседание проходило в закрытом режиме.Газопровод был поврежден в поселке Перевальное в предгорной части Крыма 23 августа. По предварительным данным, повреждение было сделано умышленно неизвестными, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ ("умышленные уничтожение или повреждение имущества"), 24 августа газоснабжение поселка Перевальное было восстановлено.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20210929/krym-1752244591.html
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Подозреваемые в подрыве газопровода в Крыму рассказали, как совершили диверсию
Федеральная служба безопасности опубликовала видео допроса подозреваемых в подрыве газопровода в Крыму. На кадрах Асан и Азиз Ахтымовы дают признательные показания в совершении диверсии.
2021-10-28T15:20
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россия, происшествия, украина, херсон, республика крым, симферополь, меджлис крымскотатарского народа, нариман джелял
15:20 28.10.2021 (обновлено: 15:55 28.10.2021)
Лидеру "Меджлиса"* продлили срок ареста
Лидеру "Меджлиса" Джелялову, обвиняемому в диверсии в Крыму, продлили арест до 23 января