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Лидеру "Меджлиса"* продлили срок ареста

Лидеру "Меджлиса"* продлили срок ареста - РИА Новости, 28.10.2021

Лидеру "Меджлиса"* продлили срок ареста

Срок ареста одному из лидеров признанной экстремистской и запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Нариману Джелялову, обвиняемому в... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T15:20

2021-10-28T15:20

2021-10-28T15:55

россия

происшествия

украина

херсон

республика крым

симферополь

меджлис крымскотатарского народа

нариман джелял

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Срок ареста одному из лидеров признанной экстремистской и запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Нариману Джелялову, обвиняемому в диверсии на газопроводе в Крыму, продлен до 23 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе Киевского районного суда Симферополя.Ранее суд арестовал до 4 ноября троих подозреваемых в диверсии на газопроводе в Крыму. Один из них - Джелялов, которого обвиняют в совершении диверсии в составе организованной группы и незаконном приобретении и передаче взрывчатых веществ. По данным силовиков, диверсия была организована территориальным подразделением украинской разведки в Херсоне - так называемой оперативной службой "Таврия" - при участии "Меджлиса"*."Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 23 января 2022 года", - сказали в пресс-службе суда.Заседание проходило в закрытом режиме.Газопровод был поврежден в поселке Перевальное в предгорной части Крыма 23 августа. По предварительным данным, повреждение было сделано умышленно неизвестными, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ ("умышленные уничтожение или повреждение имущества"), 24 августа газоснабжение поселка Перевальное было восстановлено.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210929/krym-1752244591.html

россия

украина

херсон

республика крым

симферополь

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Подозреваемые в подрыве газопровода в Крыму рассказали, как совершили диверсию Федеральная служба безопасности опубликовала видео допроса подозреваемых в подрыве газопровода в Крыму. На кадрах Асан и Азиз Ахтымовы дают признательные показания в совершении диверсии. 2021-10-28T15:20 true PT1M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, происшествия, украина, херсон, республика крым, симферополь, меджлис крымскотатарского народа, нариман джелял