https://ria.ru/20211028/destabilizatsiya-1756647665.html
Краснов рассказал о работе экстремистов по России и Белоруссии
Краснов рассказал о работе экстремистов по России и Белоруссии - РИА Новости, 28.10.2021
Краснов рассказал о работе экстремистов по России и Белоруссии
Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что особую озабоченность вызывают попытки дестабилизировать обстановку в России и Белоруссии извне, в том... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T12:22
2021-10-28T12:22
2021-10-28T12:37
белоруссия
россия
в мире
александр лукашенко
игорь краснов
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МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что особую озабоченность вызывают попытки дестабилизировать обстановку в России и Белоруссии извне, в том числе активизацией экстремистских и террористических группировок, передает сайт президента Белоруссии."Сегодня особую взаимную озабоченность вызывают попытки дестабилизировать обстановку в России и в Беларуси извне путем, в том числе, активизации экстремистских и террористических группировок. Данные вызовы приобрели особое значение в связи с сегодняшней ситуацией в Афганистане. Мы должны скорректировать вопросы безопасности на всем пространстве СНГ", - отметил генпрокурор России.Краснов сегодня в Минске провел встречу с Александром Лукашенко. В беседе с президентом Белоруссии он подчеркнул, что в центре внимания прокуратур также будут находиться вопросы соблюдения прав и свобод социально незащищенных слоев населения, охраны окружающей среды, борьбы с коррупцией, противодействия домашнему насилию и преступлениям против детей.
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белоруссия, россия, в мире, александр лукашенко, игорь краснов
12:22 28.10.2021 (обновлено: 12:37 28.10.2021)
Краснов рассказал о работе экстремистов по России и Белоруссии
Краснов: озабоченность вызывают попытки дестабилизировать обстановку в России и Белоруссии