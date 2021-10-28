https://ria.ru/20211028/destabilizatsiya-1756647665.html

Краснов рассказал о работе экстремистов по России и Белоруссии

Краснов рассказал о работе экстремистов по России и Белоруссии - РИА Новости, 28.10.2021

Краснов рассказал о работе экстремистов по России и Белоруссии

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что особую озабоченность вызывают попытки дестабилизировать обстановку в России и Белоруссии извне, в том... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:22

2021-10-28T12:22

2021-10-28T12:37

белоруссия

россия

в мире

александр лукашенко

игорь краснов

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МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что особую озабоченность вызывают попытки дестабилизировать обстановку в России и Белоруссии извне, в том числе активизацией экстремистских и террористических группировок, передает сайт президента Белоруссии."Сегодня особую взаимную озабоченность вызывают попытки дестабилизировать обстановку в России и в Беларуси извне путем, в том числе, активизации экстремистских и террористических группировок. Данные вызовы приобрели особое значение в связи с сегодняшней ситуацией в Афганистане. Мы должны скорректировать вопросы безопасности на всем пространстве СНГ", - отметил генпрокурор России.Краснов сегодня в Минске провел встречу с Александром Лукашенко. В беседе с президентом Белоруссии он подчеркнул, что в центре внимания прокуратур также будут находиться вопросы соблюдения прав и свобод социально незащищенных слоев населения, охраны окружающей среды, борьбы с коррупцией, противодействия домашнему насилию и преступлениям против детей.

https://ria.ru/20210402/barnaul-1603964374.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, россия, в мире, александр лукашенко, игорь краснов