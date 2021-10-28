https://ria.ru/20211028/ddt-1756652275.html

Группа ДДТ представила остросоциальный альбом "Творчество в пустоте"

Группа ДДТ представила остросоциальный альбом "Творчество в пустоте" - РИА Новости, 28.10.2021

Группа ДДТ представила остросоциальный альбом "Творчество в пустоте"

Участники российской рок-группы ДДТ представили в Сети новый альбом под названием "Творчество в пустоте". РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T14:36

2021-10-28T14:36

2021-10-28T14:36

культура

новости культуры

юрий шевчук

ддт

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155675/39/1556753991_0:0:3002:1688_1920x0_80_0_0_516bdfa21793e301a12f44b7d271ef69.jpg

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Участники российской рок-группы ДДТ представили в Сети новый альбом под названием "Творчество в пустоте". В трек-лист вошло 12 композиций — сдержанных и философских. В звукозаписывющей компании, занимающейся выпуском сборника, отметили: лидер ДДТ Юрий Шевчук "осознанно убрал все романтические треки и ярко выраженные хиты, оставив только остросоциальную лирику". Название альбома тоже выбрано не случайно. Таким образом рокеры описали положение, в котором оказались музыканты в пандемию коронавируса. Ранее ДДТ запустили краудфандинговую кампанию, чтобы собрать средства на выпуска альбома. В результате она вошла в тройку самых успешных за всю историю платформы Planeta.ru. К 26 октября в кампании приняли участие 6725 человек, общий вклад которых составил 17 222 715 рублей.

https://ria.ru/20211024/leps-1755793075.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, юрий шевчук, ддт, музыка