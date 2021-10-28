https://ria.ru/20211028/ddt-1756652275.html
Группа ДДТ представила остросоциальный альбом "Творчество в пустоте"
Группа ДДТ представила остросоциальный альбом "Творчество в пустоте" - РИА Новости, 28.10.2021
Группа ДДТ представила остросоциальный альбом "Творчество в пустоте"
Участники российской рок-группы ДДТ представили в Сети новый альбом под названием "Творчество в пустоте". РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T14:36
2021-10-28T14:36
2021-10-28T14:36
культура
новости культуры
юрий шевчук
ддт
музыка
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Участники российской рок-группы ДДТ представили в Сети новый альбом под названием "Творчество в пустоте". В трек-лист вошло 12 композиций — сдержанных и философских. В звукозаписывющей компании, занимающейся выпуском сборника, отметили: лидер ДДТ Юрий Шевчук "осознанно убрал все романтические треки и ярко выраженные хиты, оставив только остросоциальную лирику". Название альбома тоже выбрано не случайно. Таким образом рокеры описали положение, в котором оказались музыканты в пандемию коронавируса. Ранее ДДТ запустили краудфандинговую кампанию, чтобы собрать средства на выпуска альбома. В результате она вошла в тройку самых успешных за всю историю платформы Planeta.ru. К 26 октября в кампании приняли участие 6725 человек, общий вклад которых составил 17 222 715 рублей.
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РИА Новости
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новости культуры, юрий шевчук, ддт, музыка
Группа ДДТ представила остросоциальный альбом "Творчество в пустоте"
Участники ДДТ представили на всех цифровых площадках новый альбом "Творчество в пустоте"
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Участники российской рок-группы ДДТ представили в Сети новый альбом под названием "Творчество в пустоте".
В трек-лист вошло 12 композиций — сдержанных и философских. В звукозаписывющей компании, занимающейся выпуском сборника, отметили
: лидер ДДТ Юрий Шевчук "осознанно убрал все романтические треки и ярко выраженные хиты, оставив только остросоциальную лирику".
Название альбома тоже выбрано не случайно. Таким образом рокеры описали положение, в котором оказались музыканты в пандемию коронавируса.
"Привычный музыкальный мир рухнул, концерты и фестивали отменяются один за другим, жесткие ограничения не позволяют получить привычный контакт со слушателем", — говорится в релизе.
Ранее ДДТ запустили
краудфандинговую кампанию, чтобы собрать средства на выпуска альбома. В результате она вошла в тройку самых успешных за всю историю платформы Planeta.ru. К 26 октября в кампании приняли участие 6725 человек, общий вклад которых составил 17 222 715 рублей.