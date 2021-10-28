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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211028/datsany-1756729300.html
В Бурятии рассказали о режиме работы дацанов в начале ноября
В Бурятии рассказали о режиме работы дацанов в начале ноября - РИА Новости, 28.10.2021
В Бурятии рассказали о режиме работы дацанов в начале ноября
Дацаны в Бурятии не предпринимают дополнительных мер в связи с введением нерабочих дней, сообщила РИА Новости руководитель службы информации и связей с... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T17:54
2021-10-28T17:54
религия
монголия
владимир путин
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Дацаны в Бурятии не предпринимают дополнительных мер в связи с введением нерабочих дней, сообщила РИА Новости руководитель службы информации и связей с общественностью Иволгинского дацана Алла Намсараева.На прошлой неделе из-за роста заболеваемости COVID-19 президент РФ Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Регионы получили право вводить их раньше и продлевать."Мы будем работать как обычно. Иволгинский дацан вообще никогда не закрывался. С начала пандемии тело Хамбо Ламы Этигэлова (одна из святынь буддизма, которая собирает множество паломников из России и других стран) не переносят в главный храм по большим буддийским праздникам. Доступ к нему - только по паломническому билету, его можно приобрести в кассе главного храма", - сказала Намсараева.По ее словам, избежать больших скоплений людей, помимо введения билетов, помогло закрытие границы с Монголией, ведь "монголов приезжало всегда много"."В дацане, как и везде, нужно соблюдать санитарные правила: обеззараживающие средства, маски и так далее. Рассадка производится на дистанции 1,5 метров", - подчеркнула собеседница агентства.XII Пандито Хамбо Лама Даша-Доржо Этигэлов умер в 1927 году во время медитации. Его тело, которое спустя 75 лет обнаружили нетленным, было изъято из места захоронения в 2002 году. Святыня буддистов хранится в специальном дворце Этигэл-дугане Иволгинского дацана, который является резиденцией главы буддистов России.
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монголия, владимир путин, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
17:54 28.10.2021
 

В Бурятии рассказали о режиме работы дацанов в начале ноября

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИволгинский дацан в селе Верхняя Иволга Республики Бурятии
Иволгинский дацан в селе Верхняя Иволга Республики Бурятии - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Дацаны в Бурятии не предпринимают дополнительных мер в связи с введением нерабочих дней, сообщила РИА Новости руководитель службы информации и связей с общественностью Иволгинского дацана Алла Намсараева.
На прошлой неделе из-за роста заболеваемости COVID-19 президент РФ Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Регионы получили право вводить их раньше и продлевать.
"Мы будем работать как обычно. Иволгинский дацан вообще никогда не закрывался. С начала пандемии тело Хамбо Ламы Этигэлова (одна из святынь буддизма, которая собирает множество паломников из России и других стран) не переносят в главный храм по большим буддийским праздникам. Доступ к нему - только по паломническому билету, его можно приобрести в кассе главного храма", - сказала Намсараева.
По ее словам, избежать больших скоплений людей, помимо введения билетов, помогло закрытие границы с Монголией, ведь "монголов приезжало всегда много".
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"В дацане, как и везде, нужно соблюдать санитарные правила: обеззараживающие средства, маски и так далее. Рассадка производится на дистанции 1,5 метров", - подчеркнула собеседница агентства.
XII Пандито Хамбо Лама Даша-Доржо Этигэлов умер в 1927 году во время медитации. Его тело, которое спустя 75 лет обнаружили нетленным, было изъято из места захоронения в 2002 году. Святыня буддистов хранится в специальном дворце Этигэл-дугане Иволгинского дацана, который является резиденцией главы буддистов России.
 
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