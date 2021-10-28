https://ria.ru/20211028/datsany-1756729300.html

В Бурятии рассказали о режиме работы дацанов в начале ноября

В Бурятии рассказали о режиме работы дацанов в начале ноября - РИА Новости, 28.10.2021

В Бурятии рассказали о режиме работы дацанов в начале ноября

Дацаны в Бурятии не предпринимают дополнительных мер в связи с введением нерабочих дней, сообщила РИА Новости руководитель службы информации и связей с... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T17:54

2021-10-28T17:54

2021-10-28T17:54

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владимир путин

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Дацаны в Бурятии не предпринимают дополнительных мер в связи с введением нерабочих дней, сообщила РИА Новости руководитель службы информации и связей с общественностью Иволгинского дацана Алла Намсараева.На прошлой неделе из-за роста заболеваемости COVID-19 президент РФ Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Регионы получили право вводить их раньше и продлевать."Мы будем работать как обычно. Иволгинский дацан вообще никогда не закрывался. С начала пандемии тело Хамбо Ламы Этигэлова (одна из святынь буддизма, которая собирает множество паломников из России и других стран) не переносят в главный храм по большим буддийским праздникам. Доступ к нему - только по паломническому билету, его можно приобрести в кассе главного храма", - сказала Намсараева.По ее словам, избежать больших скоплений людей, помимо введения билетов, помогло закрытие границы с Монголией, ведь "монголов приезжало всегда много"."В дацане, как и везде, нужно соблюдать санитарные правила: обеззараживающие средства, маски и так далее. Рассадка производится на дистанции 1,5 метров", - подчеркнула собеседница агентства.XII Пандито Хамбо Лама Даша-Доржо Этигэлов умер в 1927 году во время медитации. Его тело, которое спустя 75 лет обнаружили нетленным, было изъято из места захоронения в 2002 году. Святыня буддистов хранится в специальном дворце Этигэл-дугане Иволгинского дацана, который является резиденцией главы буддистов России.

https://ria.ru/20211021/khramy-1755698642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

монголия, владимир путин, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии