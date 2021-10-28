https://ria.ru/20211028/covid-19-1756753708.html

Британия исключит из "красного списка" по COVID-19 страны Латинской Америки

Британия исключит из "красного списка" по COVID-19 страны Латинской Америки - РИА Новости, 28.10.2021

Британия исключит из "красного списка" по COVID-19 страны Латинской Америки

Великобритания с 1 ноября исключит из "красного списка" по COVID семь остававшихся там стран Латинской Америки, сообщил министр транспорта Грант Шэппс. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T19:45

2021-10-28T19:45

2021-10-28T19:50

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ЛОНДОН, 28 окт - РИА Новости. Великобритания с 1 ноября исключит из "красного списка" по COVID семь остававшихся там стран Латинской Америки, сообщил министр транспорта Грант Шэппс.Пассажиры из стран в "красном списке" должны проходить обязательный 10-дневный карантин в специализированных отелях. В "красном списке" сейчас находятся Колумбия, Доминиканская Республика, Эквадор, Гаити, Панама, Перу, Венесуэла."Все семь стран, оставшихся в красном списке, будут исключены с понедельника, 1 ноября", - написал Шэппс в Twitter.С 4 октября в Британии вступили в силу упрощенные правила въезда в страну, связанные с COVID-19.Министерство транспорта 17 сентября решило упростить так называемую систему "светофоров" для международных пассажиров, оставив только "красный" список стран по COVID. Раньше в зависимости от эпидемиологической обстановки страны делились на "красные", "желтые" и "зеленые".Согласно новым правилам, полностью вакцинированным пассажирам не требуется тест перед отъездом до прибытия в Англию из страны, не относящейся к "красной" зоне, а с конца октября тест ПЦР второго дня пребывания в Британии можно будет заменить на более дешевые экспресс-тесты.

https://ria.ru/20211028/sertifikaty-1756666481.html

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гаити, великобритания, здоровье - общество, панама, коронавирус covid-19, новости - туризм