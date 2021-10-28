https://ria.ru/20211028/covid-19-1756751644.html

Воробьев заявил, что 80% больных COVID-19 в Подмосковье не вакцинированы

Воробьев заявил, что 80% больных COVID-19 в Подмосковье не вакцинированы - РИА Новости, 28.10.2021

Воробьев заявил, что 80% больных COVID-19 в Подмосковье не вакцинированы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 80% госпитализированных с коронавирусом в Подмосковье не вакцинированы. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T19:33

2021-10-28T19:33

2021-10-28T20:36

распространение коронавируса

вакцинация

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 80% госпитализированных с коронавирусом в Подмосковье не вакцинированы.По его словам, категории людей старше 50 и старше 60 болеют "очень серьезно", а те, кто не привился, "болеют тяжело"."Мы проанализировали сегодня, очередной раз мы видим на койках восемь человек из десяти, то есть 80% невакцинированных, и как правило, это 50+", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756753446.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация, московская область (подмосковье), андрей воробьев, здоровье - общество, коронавирус в россии