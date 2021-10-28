https://ria.ru/20211028/covid-19-1756751644.html
Воробьев заявил, что 80% больных COVID-19 в Подмосковье не вакцинированы
Воробьев заявил, что 80% больных COVID-19 в Подмосковье не вакцинированы - РИА Новости, 28.10.2021
Воробьев заявил, что 80% больных COVID-19 в Подмосковье не вакцинированы
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 80% госпитализированных с коронавирусом в Подмосковье не вакцинированы. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T19:33
2021-10-28T19:33
2021-10-28T20:36
распространение коронавируса
вакцинация
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 80% госпитализированных с коронавирусом в Подмосковье не вакцинированы.По его словам, категории людей старше 50 и старше 60 болеют "очень серьезно", а те, кто не привился, "болеют тяжело"."Мы проанализировали сегодня, очередной раз мы видим на койках восемь человек из десяти, то есть 80% невакцинированных, и как правило, это 50+", - сказал губернатор.
https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756753446.html
московская область (подмосковье)
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вакцинация, московская область (подмосковье), андрей воробьев, здоровье - общество, коронавирус в россии
19:33 28.10.2021 (обновлено: 20:36 28.10.2021)
Воробьев заявил, что 80% больных COVID-19 в Подмосковье не вакцинированы
Воробьев: 80 процентов госпитализированных с COVID-19 в Подмосковье не вакцинированы