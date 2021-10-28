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Наука
https://ria.ru/20211028/chelovek-1756757929.html
Ученые назвали нового предка человека
Ученые назвали нового предка человека - РИА Новости, 28.10.2021
Ученые назвали нового предка человека
Новый вид предка человека, который проживал на территории нынешней Эфиопии в среднем плейстоцене, получил свое официальное название — Homo bodoensis, по месту,... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T21:00
2021-10-28T23:40
наука
эфиопия
африка
биология
археология
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Новый вид предка человека, который проживал на территории нынешней Эфиопии в среднем плейстоцене, получил свое официальное название — Homo bodoensis, по месту, где был найден его череп. Статья опубликована в журнале Evolutionary Anthropology Issues News and Reviews.В среднем плейстоцене, охватывающим временной интервал с 774 до 129 тысяч лет назад, в Африке закладывался вид Homo sapiens, а в Европе появились его ближайшие родственники — неандертальцы. Однако этот чрезвычайно важный с точки зрения антропологии период очень плохо изучен.Международная группа исследователей во главе с палеоантропологом Виннипегского университета доктором Мирьяной Роксандич (Mirjana Roksandic) объявила о присвоении имени новому виду предка человека Homo bodoensis. Название происходит от места Бодо Д'ар в Эфиопии, где был найден череп.Авторы считают, что Homo bodoensis, который обитал в Африке в среднем плейстоцене, около полумиллиона лет назад, был прямым предком современного человека. Согласно предложенной ими классификации, к новому виду надо относить большинство находок Homo из Африки и некоторые — из Юго-Восточной Европы, в то время как большинство людей этого времени с Европейского континента правильнее классифицировать как неандертальцев.Традиционно эти окаменелости относили либо к Homo heidelbergensis, либо к Homo rhodesiensis, оба из которых имели несколько — часто противоречивых — определений."Говорить об эволюции человека в этот период времени стало невозможно из-за отсутствия надлежащей терминологии, признающей географические различия человека", — приводятся в пресс-релизе Виннипегского университета слова Мирьяны Роксандич.Недавно опубликованные данные анализа ДНК показали, что некоторые окаменелости в Европе, названные Homo heidelbergensis, на самом деле принадлежали ранним неандертальцам. Не соответствует их ДНК и ископаемым останкам древних людей из Азии. В свете всех этих данных, по мнению авторов, название "гейдельбергский человек" вообще избыточное и его нужно исключить из классификации.По той же логике авторы предлагают отказаться и от названия Homo rhodesiensis, которое относят к африканским находкам этого периода. Ученые считают, что выделение нового вида внесет ясность в путаницу, царящую в эволюционных схемах."В науке термины должны быть ясными, чтобы облегчить общение. Их не следует рассматривать как абсолютные, если они противоречат летописи окаменелостей", — говорит еще один автор статьи — Предраг Радович (Predrag Radović) из Белградского университета.Исследователи надеются, что новое название, утвержденное Международной комиссией по зоологической номенклатуре, будет принято сообществом антропологов.
https://ria.ru/20211022/mozg-1755665174.html
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эфиопия, африка, биология, археология
21:00 28.10.2021 (обновлено: 23:40 28.10.2021)
 

Ученые назвали нового предка человека

© Ettore Mazza Художественная реконструкция Homo bodoensis
 Художественная реконструкция Homo bodoensis
© Ettore Mazza
Художественная реконструкция Homo bodoensis
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Новый вид предка человека, который проживал на территории нынешней Эфиопии в среднем плейстоцене, получил свое официальное название — Homo bodoensis, по месту, где был найден его череп. Статья опубликована в журнале Evolutionary Anthropology Issues News and Reviews.
В среднем плейстоцене, охватывающим временной интервал с 774 до 129 тысяч лет назад, в Африке закладывался вид Homo sapiens, а в Европе появились его ближайшие родственники — неандертальцы. Однако этот чрезвычайно важный с точки зрения антропологии период очень плохо изучен.
Международная группа исследователей во главе с палеоантропологом Виннипегского университета доктором Мирьяной Роксандич (Mirjana Roksandic) объявила о присвоении имени новому виду предка человека Homo bodoensis. Название происходит от места Бодо Д'ар в Эфиопии, где был найден череп.
Авторы считают, что Homo bodoensis, который обитал в Африке в среднем плейстоцене, около полумиллиона лет назад, был прямым предком современного человека. Согласно предложенной ими классификации, к новому виду надо относить большинство находок Homo из Африки и некоторые — из Юго-Восточной Европы, в то время как большинство людей этого времени с Европейского континента правильнее классифицировать как неандертальцев.
Традиционно эти окаменелости относили либо к Homo heidelbergensis, либо к Homo rhodesiensis, оба из которых имели несколько — часто противоречивых — определений.
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"Говорить об эволюции человека в этот период времени стало невозможно из-за отсутствия надлежащей терминологии, признающей географические различия человека", — приводятся в пресс-релизе Виннипегского университета слова Мирьяны Роксандич.
Недавно опубликованные данные анализа ДНК показали, что некоторые окаменелости в Европе, названные Homo heidelbergensis, на самом деле принадлежали ранним неандертальцам. Не соответствует их ДНК и ископаемым останкам древних людей из Азии. В свете всех этих данных, по мнению авторов, название "гейдельбергский человек" вообще избыточное и его нужно исключить из классификации.
По той же логике авторы предлагают отказаться и от названия Homo rhodesiensis, которое относят к африканским находкам этого периода. Ученые считают, что выделение нового вида внесет ясность в путаницу, царящую в эволюционных схемах.
"В науке термины должны быть ясными, чтобы облегчить общение. Их не следует рассматривать как абсолютные, если они противоречат летописи окаменелостей", — говорит еще один автор статьи — Предраг Радович (Predrag Radović) из Белградского университета.
Исследователи надеются, что новое название, утвержденное Международной комиссией по зоологической номенклатуре, будет принято сообществом антропологов.
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