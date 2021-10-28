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"Единая Россия" проголосует за принятие проекта бюджета на 2022-2024 годы
"Единая Россия" проголосует за принятие проекта бюджета на 2022-2024 годы - РИА Новости, 28.10.2021
"Единая Россия" проголосует за принятие проекта бюджета на 2022-2024 годы
Фракция "Единой России" в Госдуме будет голосовать за принятие в первом чтении проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы, а дальше будет уже "вступать в... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T09:28
2021-10-28T10:23
политика
единая россия
госдума рф
владимир васильев
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Фракция "Единой России" в Госдуме будет голосовать за принятие в первом чтении проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы, а дальше будет уже "вступать в полемику, в критику", заявил в четверг руководитель фракции Владимир Васильев."Для того, чтобы сейчас начать работу, нам нужно принять бюджет в первом чтении. И мы будем голосовать с коллегами – мы уже проверку провели, согласовали, как говорится, отношения - за то, чтобы этот бюджет был запущен. А дальше мы его будем улучшать, вступать в полемику, в критику, всё это делать будем публично, с участием правительства, общественных организаций, бизнеса", - сказал Васильев журналистам.Он отметил, что в бюджете есть три ключевых приоритета: социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение, особо вышедшее, по словам Васильева, "на первый план в эти дни, когда ситуацию сравнивают с фронтовой".Глава фракции также заметил, что депутаты будут регулярно контролировать через Счетную палату и другие инструменты парламентского контроля то, как исполняются принятые программы и обязательства перед людьми.Согласно внесенному правительством проекту, доходы бюджета России на 2022 год запланированы на уровне 25,02 триллиона рублей (18,8% ВВП), на 2023 год - 25,54 триллиона (18% ВВП), на 2024 год - 25,83 триллиона (17% ВВП); расходы - 23,69 триллиона (17,8% ВВП), 25,24 триллиона (17,8% ВВП) и 26,35 триллиона (17,4% ВВП).В результате первые два года бюджет России будет профицитным: в 2022 году профицит оценивается в 1,33 триллиона рублей (1% ВВП), в 2023 году - в 0,3 триллиона (0,2% ВВП). На 2024 год предполагается дефицит, ожидаемый на уровне 0,52 триллиона рублей (0,3% ВВП).При формировании проекта бюджета на трехлетку кабмин исходил из необходимости безусловного исполнения социальных обязательств перед гражданами, поручений президента и решений, озвученных им в ходе посланий парламенту. Это, в частности, адресная поддержка семей с детьми, выплата пособий беременным женщинам, испытывающим материальные трудности, проведение углубленной диспансеризации, реализация программ медицинской реабилитации.
https://ria.ru/20211027/inflyatsiya-1756482203.html
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политика, единая россия, госдума рф, владимир васильев
09:28 28.10.2021 (обновлено: 10:23 28.10.2021)
 
"Единая Россия" проголосует за принятие проекта бюджета на 2022-2024 годы

Глава фракции "Единой России" Васильев призвал проголосовать за принятие бюджета

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание Государственной Думы РФ
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Фракция "Единой России" в Госдуме будет голосовать за принятие в первом чтении проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы, а дальше будет уже "вступать в полемику, в критику", заявил в четверг руководитель фракции Владимир Васильев.
"Для того, чтобы сейчас начать работу, нам нужно принять бюджет в первом чтении. И мы будем голосовать с коллегами – мы уже проверку провели, согласовали, как говорится, отношения - за то, чтобы этот бюджет был запущен. А дальше мы его будем улучшать, вступать в полемику, в критику, всё это делать будем публично, с участием правительства, общественных организаций, бизнеса", - сказал Васильев журналистам.
Он отметил, что в бюджете есть три ключевых приоритета: социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение, особо вышедшее, по словам Васильева, "на первый план в эти дни, когда ситуацию сравнивают с фронтовой".
Глава фракции также заметил, что депутаты будут регулярно контролировать через Счетную палату и другие инструменты парламентского контроля то, как исполняются принятые программы и обязательства перед людьми.
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Согласно внесенному правительством проекту, доходы бюджета России на 2022 год запланированы на уровне 25,02 триллиона рублей (18,8% ВВП), на 2023 год - 25,54 триллиона (18% ВВП), на 2024 год - 25,83 триллиона (17% ВВП); расходы - 23,69 триллиона (17,8% ВВП), 25,24 триллиона (17,8% ВВП) и 26,35 триллиона (17,4% ВВП).
В результате первые два года бюджет России будет профицитным: в 2022 году профицит оценивается в 1,33 триллиона рублей (1% ВВП), в 2023 году - в 0,3 триллиона (0,2% ВВП). На 2024 год предполагается дефицит, ожидаемый на уровне 0,52 триллиона рублей (0,3% ВВП).
При формировании проекта бюджета на трехлетку кабмин исходил из необходимости безусловного исполнения социальных обязательств перед гражданами, поручений президента и решений, озвученных им в ходе посланий парламенту. Это, в частности, адресная поддержка семей с детьми, выплата пособий беременным женщинам, испытывающим материальные трудности, проведение углубленной диспансеризации, реализация программ медицинской реабилитации.
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