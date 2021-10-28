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Применение Bayraktar в Донбассе не нарушает "Минск", заявил МИД Украины
Применение Bayraktar в Донбассе не нарушает "Минск", заявил МИД Украины - РИА Новости, 28.10.2021
Применение Bayraktar в Донбассе не нарушает "Минск", заявил МИД Украины
Применение Киевом беспилотника в Донбассе не нарушает минские договорённости, были соблюдены все процедуры, заявил в четверг министр иностранных дел Украины... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T17:44
2021-10-28T17:44
2021-10-28T18:22
в мире
киев
мид украины
донбасс
бпла
дмитрий кулеба
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 28 окт – РИА Новости. Применение Киевом беспилотника в Донбассе не нарушает минские договорённости, были соблюдены все процедуры, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Генеральный штаб Вооруженных сил Украины во вторник сообщил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он управляемой бомбой уничтожил гаубицу противника. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены минскими соглашениями."Украина ничего не нарушила. Мы соблюли необходимые процедуры коммуникации посредством совместного центра координации и контроля (СЦКК) и с ОБСЕ для того, чтобы воспользоваться правом на самозащиту", - сказал Кулеба на брифинге в четверг, трансляция велась в Facebook.Он также отреагировал на заявление МИД ФРГ, в котором говорилось, что Берлин в курсе применения украинскими силами беспилотника Bayraktar, но обвиняет "все стороны" конфликта в использовании БПЛА, которые могут применять по минским соглашениям только наблюдатели ОБСЕ."На месте партнеров я был бы в первую очередь обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена минскими договорённостями, находилась там, где ее быть не должно, намного ближе к линии разграничения, чем это разрешено минскими соглашениями. Так вот, почему-то, когда гаубицу подсовывают к линии разграничения и обстреливают наши позиции, и убивают наших солдат, то этот факт остаётся без надлежащей оценки", - сказал Кулеба.Он призвал Германию к объективным оценкам ситуации. "Мы общаемся с нашими немецкими коллегами, не имеем сомнений в том, что они остаются принципиально приверженными мирному урегулированию и стараются помочь нам прекратить российскую агрессию против нашего государства. Мы им благодарны. Но мы убеждены, что любые оценки должны даваться с учётом полного контекста ситуации", - сказал Кулеба.
https://ria.ru/20211028/donbass-1756701898.html
https://ria.ru/20211028/ukraina-1756634782.html
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в мире, киев, мид украины, донбасс, бпла, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр
17:44 28.10.2021 (обновлено: 18:22 28.10.2021)
Применение Bayraktar в Донбассе не нарушает "Минск", заявил МИД Украины
Глава МИД Украины Кулеба: применение Bayraktar в Донбассе не нарушает Минские соглашения