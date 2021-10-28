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Когда головная боль крайне опасна
Россиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорировать - РИА Новости, 28.10.2021
Когда головная боль крайне опасна
С головной болью сталкивается практически каждый, но, когда, например, она усиливается при движении, сопровождается лихорадкой, снижением внимания,... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T03:18
2021-10-28T03:18
2021-10-28T03:18
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. С головной болью сталкивается практически каждый, но, когда, например, она усиливается при движении, сопровождается лихорадкой, снижением внимания, неврологическими симптомами, тогда необходимо срочно обратиться к специалисту, рассказывает агентству "Прайм" заведующая отделением КДЦ "МЕДСИ на Солянке", врач-невролог Изета Елоева.Также опасность могут представлять собой головные боли после травм головы, ситуации, когда характер боли меняется (изменение местоположения или из "тупой" в "острую"). Не стоит игнорировать и длительные головные боли, предупреждает эксперт.Головная боль может быть симптомом серьезных заболеваний, в том числе онкологий, опухолей головного мозга, поражений сосудов головного мозга (аневризмы), подчеркнула невролог.
https://rsport.ria.ru/20210927/migren-1751959072.html
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общество, здоровье - общество, боль
Россиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорировать
Невролог Евлоева посоветовала срочно обратиться к врачу при ряде симптомов головной боли