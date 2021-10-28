https://ria.ru/20211028/blinken-1756603967.html

Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана

Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана - РИА Новости, 28.10.2021

Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Судана и вновь осудил захват власти военными, заявил официальный представитель госдепартамента... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T02:14

2021-10-28T02:14

2021-10-28T02:14

в мире

сша

судан

энтони блинкен

абдель фаттах аль-бурхан

абдалла хамдок

ситуация в судане

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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Судана и вновь осудил захват власти военными, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Госсекретарь повторил, что США осуждают захват власти военными, и призвал к немедленному освобождению задержанных гражданских лидеров", - уточнил Прайс.Ранее Блинкен поговорил с премьер-министром Судана Абдаллой Хамдоком, которого военные сначала задержали, а впоследствии освободили.Суданские военные в понедельник утром задержали Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.

https://ria.ru/20211027/blinken-1756410428.html

сша

судан

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в мире, сша, судан, энтони блинкен, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок, ситуация в судане