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Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана
Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана - РИА Новости, 28.10.2021
Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Судана и вновь осудил захват власти военными, заявил официальный представитель госдепартамента... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T02:14
2021-10-28T02:14
2021-10-28T02:14
в мире
сша
судан
энтони блинкен
абдель фаттах аль-бурхан
абдалла хамдок
ситуация в судане
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Судана и вновь осудил захват власти военными, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Госсекретарь повторил, что США осуждают захват власти военными, и призвал к немедленному освобождению задержанных гражданских лидеров", - уточнил Прайс.Ранее Блинкен поговорил с премьер-министром Судана Абдаллой Хамдоком, которого военные сначала задержали, а впоследствии освободили.Суданские военные в понедельник утром задержали Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.
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в мире, сша, судан, энтони блинкен, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок, ситуация в судане
Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана
Госсекретарь Блинкен провел переговоры с главой МИД Судана и осудил захват власти военными