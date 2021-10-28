https://ria.ru/20211028/bespilotnik-1756746115.html

Bayraktar попадает под запрет Минских соглашений по Донбассу, заявили в ДНР

Bayraktar попадает под запрет Минских соглашений по Донбассу, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.10.2021

Bayraktar попадает под запрет Минских соглашений по Донбассу, заявили в ДНР

Беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства попадает под запрет минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, заявления МИД Украины на эту... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T19:08

2021-10-28T19:08

2021-10-28T19:08

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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства попадает под запрет минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, заявления МИД Украины на эту тему оторваны от реальности, заявил РИА Новости представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее сообщалось, что глава МИД Украины заявил, что применение в Донбассе беспилотника не является нарушением минских соглашений, были соблюдены процедуры. Генштаб вооруженных сил Украины во вторник заявил, что украинские военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он, по утверждению штаба, управляемой бомбой уничтожил пушку противника. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены минскими соглашениями."Данное заявление полностью оторвано от реальности. Это эталон грубейших нарушений соглашений в которых есть чёткий запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон". БПЛА Bayraktar турецкого производства подпадает под данный запрет, равно как и любой другой беспилотник."- сказал РИА Новости представитель ДНР в СЦККПредставитель ДНР в СЦКК настоятельно порекомендовал представителям Киева ознакомиться с меморандумом от 19 сентября 2014 года, особое внимание уделив пункту семь, в котором также устанавливается запрет на использование БПЛА для всех, кроме СММ ОБСЕ, "прежде чем делать подобные заявления".

https://ria.ru/20211028/ukraina-1756708968.html

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, оон, мид украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, смм обсе, ситуация в днр и лнр