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Bayraktar попадает под запрет Минских соглашений по Донбассу, заявили в ДНР
Bayraktar попадает под запрет Минских соглашений по Донбассу, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.10.2021
Bayraktar попадает под запрет Минских соглашений по Донбассу, заявили в ДНР
Беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства попадает под запрет минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, заявления МИД Украины на эту... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T19:08
2021-10-28T19:08
в мире
киев
оон
мид украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
смм обсе
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства попадает под запрет минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, заявления МИД Украины на эту тему оторваны от реальности, заявил РИА Новости представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее сообщалось, что глава МИД Украины заявил, что применение в Донбассе беспилотника не является нарушением минских соглашений, были соблюдены процедуры. Генштаб вооруженных сил Украины во вторник заявил, что украинские военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он, по утверждению штаба, управляемой бомбой уничтожил пушку противника. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены минскими соглашениями."Данное заявление полностью оторвано от реальности. Это эталон грубейших нарушений соглашений в которых есть чёткий запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон". БПЛА Bayraktar турецкого производства подпадает под данный запрет, равно как и любой другой беспилотник."- сказал РИА Новости представитель ДНР в СЦККПредставитель ДНР в СЦКК настоятельно порекомендовал представителям Киева ознакомиться с меморандумом от 19 сентября 2014 года, особое внимание уделив пункту семь, в котором также устанавливается запрет на использование БПЛА для всех, кроме СММ ОБСЕ, "прежде чем делать подобные заявления".
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донецкая народная республика
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в мире, киев, оон, мид украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, смм обсе, ситуация в днр и лнр
19:08 28.10.2021
 
Bayraktar попадает под запрет Минских соглашений по Донбассу, заявили в ДНР

В ДНР заявили, что БПЛА Bayraktar попадает под запрет Минских соглашений по Донбассу

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗабор дома, поврежденный разрывом снаряда в результате утреннего обстрела в Петровском районе Донецка
Забор дома, поврежденный разрывом снаряда в результате утреннего обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства попадает под запрет минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, заявления МИД Украины на эту тему оторваны от реальности, заявил РИА Новости представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее сообщалось, что глава МИД Украины заявил, что применение в Донбассе беспилотника не является нарушением минских соглашений, были соблюдены процедуры. Генштаб вооруженных сил Украины во вторник заявил, что украинские военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он, по утверждению штаба, управляемой бомбой уничтожил пушку противника. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены минскими соглашениями.
"Данное заявление полностью оторвано от реальности. Это эталон грубейших нарушений соглашений в которых есть чёткий запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон". БПЛА Bayraktar турецкого производства подпадает под данный запрет, равно как и любой другой беспилотник."- сказал РИА Новости представитель ДНР в СЦКК
Представитель ДНР в СЦКК настоятельно порекомендовал представителям Киева ознакомиться с меморандумом от 19 сентября 2014 года, особое внимание уделив пункту семь, в котором также устанавливается запрет на использование БПЛА для всех, кроме СММ ОБСЕ, "прежде чем делать подобные заявления".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
Вчера, 16:32
Захарова призвала Запад прекратить "накачивать" Украину оружием
 
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