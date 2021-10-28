https://ria.ru/20211028/bashmet-1756739216.html

Башмет рассказал о работе во время пандемии

Башмет рассказал о работе во время пандемии - РИА Новости, 28.10.2021

Башмет рассказал о работе во время пандемии

Музыкант и дирижер Юрий Башмет заявил, что пока не несет убытков в связи с введением ограничительных мер, связанных с пандемией. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T18:34

2021-10-28T18:34

2021-10-28T18:34

культура

юрий башмет

новости культуры

россия

культура

пандемия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751685041_0:272:2048:1424_1920x0_80_0_0_e6b487695c6ef368df229aff7c230f01.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Музыкант и дирижер Юрий Башмет заявил, что пока не несет убытков в связи с введением ограничительных мер, связанных с пандемией."До сегодняшнего дня - нет", - сказал Башмет в четверг журналистам в ответ на вопрос, несет ли он убытки в связи с введением ограничительных мер.Он добавил, что государство думает о тех артистах, которые в связи с пандемией теряют обычный график работы."Когда была первая волна, карантин, оркестры оставались на полной зарплате. В момент, когда все было закрыто, у нас были мощнейшие проекты... За пандемию было четыре мощнейших проекта. Некоторые города не отменяли концерты.... Не знаю, как сейчас будет. У нас несколько концертов запланировано. Не знаю, как решат. Мы законопослушные. Если разрешат, то будем выступать", - отметил музыкант.

https://ria.ru/20210504/nagrady-1731149717.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий башмет, новости культуры, россия, культура, пандемия