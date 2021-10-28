https://ria.ru/20211028/bashmet-1756739216.html
Башмет рассказал о работе во время пандемии
Башмет рассказал о работе во время пандемии - РИА Новости, 28.10.2021
Башмет рассказал о работе во время пандемии
Музыкант и дирижер Юрий Башмет заявил, что пока не несет убытков в связи с введением ограничительных мер, связанных с пандемией. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T18:34
2021-10-28T18:34
2021-10-28T18:34
культура
юрий башмет
новости культуры
россия
культура
пандемия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751685041_0:272:2048:1424_1920x0_80_0_0_e6b487695c6ef368df229aff7c230f01.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Музыкант и дирижер Юрий Башмет заявил, что пока не несет убытков в связи с введением ограничительных мер, связанных с пандемией."До сегодняшнего дня - нет", - сказал Башмет в четверг журналистам в ответ на вопрос, несет ли он убытки в связи с введением ограничительных мер.Он добавил, что государство думает о тех артистах, которые в связи с пандемией теряют обычный график работы."Когда была первая волна, карантин, оркестры оставались на полной зарплате. В момент, когда все было закрыто, у нас были мощнейшие проекты... За пандемию было четыре мощнейших проекта. Некоторые города не отменяли концерты.... Не знаю, как сейчас будет. У нас несколько концертов запланировано. Не знаю, как решат. Мы законопослушные. Если разрешат, то будем выступать", - отметил музыкант.
https://ria.ru/20210504/nagrady-1731149717.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751685041_0:22:2048:1558_1920x0_80_0_0_a8369461246bebdca306844386f819f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий башмет, новости культуры, россия, культура, пандемия
Башмет рассказал о работе во время пандемии
Музыкант и дирижер Юрий Башмет заявил, что пока не несет убытков из-за пандемии
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости.
Музыкант и дирижер Юрий Башмет
заявил, что пока не несет убытков в связи с введением ограничительных мер, связанных с пандемией
.
"До сегодняшнего дня - нет", - сказал Башмет в четверг журналистам в ответ на вопрос, несет ли он убытки в связи с введением ограничительных мер.
Он добавил, что государство думает о тех артистах, которые в связи с пандемией теряют обычный график работы.
"Когда была первая волна, карантин, оркестры оставались на полной зарплате. В момент, когда все было закрыто, у нас были мощнейшие проекты... За пандемию было четыре мощнейших проекта. Некоторые города не отменяли концерты.... Не знаю, как сейчас будет. У нас несколько концертов запланировано. Не знаю, как решат. Мы законопослушные. Если разрешат, то будем выступать", - отметил музыкант.