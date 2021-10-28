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В Москве водитель Tesla въехал в мачту городского освещения
В Москве водитель Tesla въехал в мачту городского освещения - РИА Новости, 28.10.2021
В Москве водитель Tesla въехал в мачту городского освещения
Водитель автомобиля Тesla наехал на мачту городского освещения в районе метро "Прокшино", после чего автомобиль загорелся, сообщает столичная госавтоинспекция в РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T19:51
2021-10-28T19:51
2021-10-28T20:43
происшествия
авто
tesla
тинао
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Водитель автомобиля Тesla наехал на мачту городского освещения в районе метро "Прокшино", после чего автомобиль загорелся, сообщает столичная госавтоинспекция в своем Telegram-канале."В ТиНАО возле метро "Прокшино" водитель автомобиля Тesla совершил наезд на мачту городского освещения и загорелся", — говорится в сообщении.Отмечается, что ДТП произошло на Проектируемом проезде 7029, пожарные ликвидировали возгорание автомобиля, пострадавших нет. Добавляется, что движение на данном участке затруднено, сотрудники ГАИ оформляют дорожную аварию.
тинао
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происшествия, авто, tesla, тинао
19:51 28.10.2021 (обновлено: 20:43 28.10.2021)
В Москве водитель Tesla въехал в мачту городского освещения
Водитель автомобиля Тesla въехал в мачту городского освещения в районе метро "Прокшино"