https://ria.ru/20211028/avto-1756747482.html

В Москве водитель Tesla въехал в мачту городского освещения

В Москве водитель Tesla въехал в мачту городского освещения - РИА Новости, 28.10.2021

В Москве водитель Tesla въехал в мачту городского освещения

Водитель автомобиля Тesla наехал на мачту городского освещения в районе метро "Прокшино", после чего автомобиль загорелся, сообщает столичная госавтоинспекция в РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T19:51

2021-10-28T19:51

2021-10-28T20:43

происшествия

авто

tesla

тинао

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Водитель автомобиля Тesla наехал на мачту городского освещения в районе метро "Прокшино", после чего автомобиль загорелся, сообщает столичная госавтоинспекция в своем Telegram-канале."В ТиНАО возле метро "Прокшино" водитель автомобиля Тesla совершил наезд на мачту городского освещения и загорелся", — говорится в сообщении.Отмечается, что ДТП произошло на Проектируемом проезде 7029, пожарные ликвидировали возгорание автомобиля, пострадавших нет. Добавляется, что движение на данном участке затруднено, сотрудники ГАИ оформляют дорожную аварию.

тинао

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, авто, tesla, тинао