https://ria.ru/20211028/assanzh-1756744047.html

В лондонском суде завершились слушания по делу об экстрадиции Ассанжа

В лондонском суде завершились слушания по делу об экстрадиции Ассанжа - РИА Новости, 28.10.2021

В лондонском суде завершились слушания по делу об экстрадиции Ассанжа

Двухдневные слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа завершились в Высоком суде Лондона, суд удалился на принятие решения, не... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T18:59

2021-10-28T18:59

2021-10-28T18:59

в мире

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

сша

лондон

джулиан ассанж

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ЛОНДОН, 28 окт – РИА Новости. Двухдневные слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа завершились в Высоком суде Лондона, суд удалился на принятие решения, не указав конкретной даты, когда оно будет принято, передает корреспондент РИА Новости.Высокий суд Лондона 27-28 октября рассматривал апелляцию США на запрет экстрадиции Ассанжа в Штаты. Правительство США оспаривало решение, вынесенное 4 января 2021 года судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер, которая отказала властям США в экстрадиции Ассанжа, основанием для этого стало психологическое состояние Ассанжа, который, по мнению судьи, может совершить суицид в американской тюрьме."Вы дали нам много пищи для размышлений, нам нужно время, чтобы это обдумать", - сказал судья после завершения слушания.

https://ria.ru/20211027/assanzh-1756587826.html

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в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, сша, лондон, джулиан ассанж