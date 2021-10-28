https://ria.ru/20211028/assanzh-1756742831.html

Женщина, перекрывшая дорогу в Лондоне, не имеет отношения к Ассанжу

Женщина, перекрывшая дорогу в Лондоне, не имеет отношения к Ассанжу - РИА Новости, 28.10.2021

Женщина, перекрывшая дорогу в Лондоне, не имеет отношения к Ассанжу

Женщина, перекрывшая дорогу машиной около Высокого суда в Лондоне, не имеет отношения к движению за освобождение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T18:51

2021-10-28T18:51

2021-10-28T18:51

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ЛОНДОН, 28 окт - РИА Новости. Женщина, перекрывшая дорогу машиной около Высокого суда в Лондоне, не имеет отношения к движению за освобождение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил собравшимся около суда представитель движения."Это не имеет ничего общего с движением за освобождение Джулиана Ассанжа… Женщина оставила тут машину в знак протеста против того, что ее сын проходит по делу об убийстве", - сказал он.Полиция Лондона в четверг днем задержала женщину за перекрытие улицы около Высокого суда, где продолжается рассмотрение апелляции США на запрет экстрадиции Ассанжа.Чёрная BMW, стоящая поперёк улицы, появилась около 15.20, женщина, которой, предположительно, принадлежит машина, утверждает, что у неё нет ключей от автомобиля, и отказывается ее переставить. Кроме того, в машине находится собака."Она говорит, что у неё нет ключей, а ключи "где-то в небе". Задержана за блокировку дороги", - сказал РИА Новости представитель полиции. Его коллега добавила, что полиция ожидает прибытия на место знакомого женщины, у которого якобы есть ключи от машины.

https://ria.ru/20211028/assanzh-1756738741.html

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в мире, лондон, великобритания, джулиан ассанж, wikileaks