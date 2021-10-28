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Сторонники Ассанжа перекрыли улицу у суда в Лондоне

Сторонники Ассанжа перекрыли улицу у суда в Лондоне - РИА Новости, 28.10.2021

Сторонники Ассанжа перекрыли улицу у суда в Лондоне

Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перекрыли улицы около Высокого суда Лондона, где в четверг продолжается рассмотрение апелляции США на запрет... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T18:32

2021-10-28T18:32

2021-10-28T18:32

в мире

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

сша

лондон

эквадор

швеция

великобритания

джулиан ассанж

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ЛОНДОН, 28 окт - РИА Новости. Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перекрыли улицы около Высокого суда Лондона, где в четверг продолжается рассмотрение апелляции США на запрет его экстрадиции, передает корреспондент РИА Новости.Порядка 10 человек сидят или лежат на проезжей части, блокируя движение по улице, где находится суд. Они скандируют лозунги в поддержку Ассанжа. На месте присутствует полиция, никаких действий в отношении протестующих пока не предпринималось.Высокий суд Лондона в четверг продолжает рассматривать апелляцию США на запрет экстрадиции Ассанжа в Штаты. В ходе первого дня слушаний, в среду, в суде выступили представители США, в четверг слово будет предоставлено защите Ассанжа.Правительство США оспаривает решение, вынесенное 4 января 2021 года судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер, которая отказала властям США в экстрадиции Ассанжа. В первый день слушаний адвокаты, представляющие интересы США, заявили, что вероятность суицида не может быть основанием для отказа в выдаче Ассанжа. Американская сторона утверждает, что Ассанж не попадает в категорию психически больных, которые не в состоянии сопротивляться позыву совершить суицид, а предположение защиты, что это может произойти в будущем, - абсолютная спекуляция. США считают, что Ассанж не находится в таком психологическом состоянии, которое бы препятствовало его экстрадиции.США подтвердили гарантии, что в случае экстрадиции Ассанжу окажут любую медицинскую и психологическую помощь, он не будет содержаться в исправительной колонии максимально строгого режима и к нему не станут применять особые административные меры, если он не совершит проступков. Правительство США заверяет, что в случае приговора Ассанж сможет попросить о переводе в Австралию и отбыть срок там. Порядок перевода будет зависеть от решения Австралии.Ассанж, который содержится в тюрьме максимально строгого режима Белмарш, участвовал в слушаниях по видеосвязи. В начале разбирательства в лондонском королевском суде адвокат Ассанжа Эдвард Фитцджеральд заявил суду, что его клиент "не чувствует себя в состоянии присутствовать на слушаниях".Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

https://ria.ru/20211027/assanzh-1756470066.html

сша

лондон

эквадор

швеция

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, сша, лондон, эквадор, швеция, великобритания, джулиан ассанж