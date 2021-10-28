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Сторонники Ассанжа перекрыли улицу у суда в Лондоне
Сторонники Ассанжа перекрыли улицу у суда в Лондоне - РИА Новости, 28.10.2021
Сторонники Ассанжа перекрыли улицу у суда в Лондоне
Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перекрыли улицы около Высокого суда Лондона, где в четверг продолжается рассмотрение апелляции США на запрет... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T18:32
2021-10-28T18:32
в мире
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
сша
лондон
эквадор
швеция
великобритания
джулиан ассанж
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ЛОНДОН, 28 окт - РИА Новости. Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перекрыли улицы около Высокого суда Лондона, где в четверг продолжается рассмотрение апелляции США на запрет его экстрадиции, передает корреспондент РИА Новости.Порядка 10 человек сидят или лежат на проезжей части, блокируя движение по улице, где находится суд. Они скандируют лозунги в поддержку Ассанжа. На месте присутствует полиция, никаких действий в отношении протестующих пока не предпринималось.Высокий суд Лондона в четверг продолжает рассматривать апелляцию США на запрет экстрадиции Ассанжа в Штаты. В ходе первого дня слушаний, в среду, в суде выступили представители США, в четверг слово будет предоставлено защите Ассанжа.Правительство США оспаривает решение, вынесенное 4 января 2021 года судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер, которая отказала властям США в экстрадиции Ассанжа. В первый день слушаний адвокаты, представляющие интересы США, заявили, что вероятность суицида не может быть основанием для отказа в выдаче Ассанжа. Американская сторона утверждает, что Ассанж не попадает в категорию психически больных, которые не в состоянии сопротивляться позыву совершить суицид, а предположение защиты, что это может произойти в будущем, - абсолютная спекуляция. США считают, что Ассанж не находится в таком психологическом состоянии, которое бы препятствовало его экстрадиции.США подтвердили гарантии, что в случае экстрадиции Ассанжу окажут любую медицинскую и психологическую помощь, он не будет содержаться в исправительной колонии максимально строгого режима и к нему не станут применять особые административные меры, если он не совершит проступков. Правительство США заверяет, что в случае приговора Ассанж сможет попросить о переводе в Австралию и отбыть срок там. Порядок перевода будет зависеть от решения Австралии.Ассанж, который содержится в тюрьме максимально строгого режима Белмарш, участвовал в слушаниях по видеосвязи. В начале разбирательства в лондонском королевском суде адвокат Ассанжа Эдвард Фитцджеральд заявил суду, что его клиент "не чувствует себя в состоянии присутствовать на слушаниях".Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, сша, лондон, эквадор, швеция, великобритания, джулиан ассанж
18:32 28.10.2021
 
Сторонники Ассанжа перекрыли улицу у суда в Лондоне

Сторонники Ассанжа перекрыли улицу у суда в Лондоне, где изучают апелляцию об экстрадиции

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 28 окт - РИА Новости. Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перекрыли улицы около Высокого суда Лондона, где в четверг продолжается рассмотрение апелляции США на запрет его экстрадиции, передает корреспондент РИА Новости.
Порядка 10 человек сидят или лежат на проезжей части, блокируя движение по улице, где находится суд. Они скандируют лозунги в поддержку Ассанжа. На месте присутствует полиция, никаких действий в отношении протестующих пока не предпринималось.
Высокий суд Лондона в четверг продолжает рассматривать апелляцию США на запрет экстрадиции Ассанжа в Штаты. В ходе первого дня слушаний, в среду, в суде выступили представители США, в четверг слово будет предоставлено защите Ассанжа.
Правительство США оспаривает решение, вынесенное 4 января 2021 года судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер, которая отказала властям США в экстрадиции Ассанжа. В первый день слушаний адвокаты, представляющие интересы США, заявили, что вероятность суицида не может быть основанием для отказа в выдаче Ассанжа. Американская сторона утверждает, что Ассанж не попадает в категорию психически больных, которые не в состоянии сопротивляться позыву совершить суицид, а предположение защиты, что это может произойти в будущем, - абсолютная спекуляция. США считают, что Ассанж не находится в таком психологическом состоянии, которое бы препятствовало его экстрадиции.
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 13:07
Ассанж может попросить тюремный перевод в Австралию, заверили США
США подтвердили гарантии, что в случае экстрадиции Ассанжу окажут любую медицинскую и психологическую помощь, он не будет содержаться в исправительной колонии максимально строгого режима и к нему не станут применять особые административные меры, если он не совершит проступков. Правительство США заверяет, что в случае приговора Ассанж сможет попросить о переводе в Австралию и отбыть срок там. Порядок перевода будет зависеть от решения Австралии.
Ассанж, который содержится в тюрьме максимально строгого режима Белмарш, участвовал в слушаниях по видеосвязи. В начале разбирательства в лондонском королевском суде адвокат Ассанжа Эдвард Фитцджеральд заявил суду, что его клиент "не чувствует себя в состоянии присутствовать на слушаниях".
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
"Я здесь потому, что это угроза журналистике": акция в поддержку Ассанжа
© РИА Новости / Аюш Пачнанда / Перейти в фотобанк

Правительство США оспаривает решение об отказе в экстрадиции Ассанжа, вынесенное ранее судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер. Двухдневное рассмотрение апелляции началось в среду.

Участники акции в поддержку сооснователя WikiLeaks Джулиана Ассанжа у здания Королевского судного двора в Лондоне
1 из 10

Правительство США оспаривает решение об отказе в экстрадиции Ассанжа, вынесенное ранее судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер. Двухдневное рассмотрение апелляции началось в среду.

© РИА Новости / Аюш Пачнанда
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© AP Photo / Frank Augstein

В тот же день около ста человек собрались перед зданием суда с плакатами и призывами освободить Ассанжа и прекратить его преследование.

Участник акции в поддержку сооснователя WikiLeaks Джулиана Ассанжа у здания Королевского судного двора в Лондоне
2 из 10

В тот же день около ста человек собрались перед зданием суда с плакатами и призывами освободить Ассанжа и прекратить его преследование.

© AP Photo / Frank Augstein
© AFP 2021 / Justin Tallis

Отец Ассанжа поблагодарил всех, кто пришел поддержать его сына. "Мы победим, мы не бросим это", — сказал Джон Шиптон, отвечая на вопрос журналистов, ждет ли он победы Джулиана.

Отец Джулиана Ассанжа Джон Шиптон у здания Королевского судного двора в Лондоне
3 из 10

Отец Ассанжа поблагодарил всех, кто пришел поддержать его сына. "Мы победим, мы не бросим это", — сказал Джон Шиптон, отвечая на вопрос журналистов, ждет ли он победы Джулиана.

© AFP 2021 / Justin Tallis
© REUTERS / Henry Nicholls

В первый день слушаний выступили адвокаты, представляющие интересы США.

Участник акции в поддержку сооснователя WikiLeaks Джулиана Ассанжа у здания Королевского судного двора в Лондоне
4 из 10

В первый день слушаний выступили адвокаты, представляющие интересы США.

© REUTERS / Henry Nicholls
© РИА Новости / Аюш Пачнанда / Перейти в фотобанк

Во второй день слово берут адвокаты Ассанжа.

Участник акции в поддержку сооснователя WikiLeaks Джулиана Ассанжа у здания Королевского судного двора в Лондоне
5 из 10

Во второй день слово берут адвокаты Ассанжа.

© РИА Новости / Аюш Пачнанда
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© REUTERS / Hannah McKay

Акция в поддержку Джулиана Ассанжа в Лондоне.

Акция в поддержку Джулиана Ассанжа у здания Королевского судного двора в Лондоне
6 из 10

Акция в поддержку Джулиана Ассанжа в Лондоне.

© REUTERS / Hannah McKay
© REUTERS / Henry Nicholls

"Я здесь потому, что это угроза всей журналистике, всем журналистам. Если его экстрадируют, то это создаст прецедент и ни один журналист не сможет чувствовать себя в безопасности", — сказал один из участников акции в поддержку Ассанжа.

Участники акции в поддержку сооснователя WikiLeaks Джулиана Ассанжа у здания Королевского судного двора в Лондоне
7 из 10

"Я здесь потому, что это угроза всей журналистике, всем журналистам. Если его экстрадируют, то это создаст прецедент и ни один журналист не сможет чувствовать себя в безопасности", — сказал один из участников акции в поддержку Ассанжа.

© REUTERS / Henry Nicholls
© РИА Новости / Аюш Пачнанда / Перейти в фотобанкУчастники акции в поддержку сооснователя WikiLeaks Джулиана Ассанжа у здания суда в Лондоне.
Участники акции в поддержку сооснователя WikiLeaks Джулиана Ассанжа у здания суда в Лондоне
8 из 10
Участники акции в поддержку сооснователя WikiLeaks Джулиана Ассанжа у здания суда в Лондоне.
© РИА Новости / Аюш Пачнанда
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© REUTERS / Henry Nicholls

Дело Ассанжа должно быть закрыто, а сам он немедленно освобожден, убеждены также "Репортеры без границ" (RSF).

Акция в поддержку Джулиана Ассанжа у здания Королевского судного двора в Лондоне
9 из 10

Дело Ассанжа должно быть закрыто, а сам он немедленно освобожден, убеждены также "Репортеры без границ" (RSF).

© REUTERS / Henry Nicholls
© РИА Новости / Аюш Пачнанда / Перейти в фотобанк

"<...> Мы вновь подчеркиваем свою позицию, что Ассанж стал объектом преследования за свой вклад в журналистику, что его экстрадиция и судебное преследование будут иметь суровые и длительные последствия для журналистики и свободы СМИ во всем мире", — заявили в RSF.

Ленточки и плакат на ограде во время акции в поддержку сооснователя WikiLeaks Джулиана Ассанжа у здания Королевского судного двора в Лондоне
10 из 10

"<...> Мы вновь подчеркиваем свою позицию, что Ассанж стал объектом преследования за свой вклад в журналистику, что его экстрадиция и судебное преследование будут иметь суровые и длительные последствия для журналистики и свободы СМИ во всем мире", — заявили в RSF.

© РИА Новости / Аюш Пачнанда
Перейти в фотобанк
1 из 10

Правительство США оспаривает решение об отказе в экстрадиции Ассанжа, вынесенное ранее судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер. Двухдневное рассмотрение апелляции началось в среду.

© РИА Новости / Аюш Пачнанда
Перейти в фотобанк
2 из 10

В тот же день около ста человек собрались перед зданием суда с плакатами и призывами освободить Ассанжа и прекратить его преследование.

© AP Photo / Frank Augstein
3 из 10

Отец Ассанжа поблагодарил всех, кто пришел поддержать его сына. "Мы победим, мы не бросим это", — сказал Джон Шиптон, отвечая на вопрос журналистов, ждет ли он победы Джулиана.

© AFP 2021 / Justin Tallis
4 из 10

В первый день слушаний выступили адвокаты, представляющие интересы США.

© REUTERS / Henry Nicholls
5 из 10

Во второй день слово берут адвокаты Ассанжа.

© РИА Новости / Аюш Пачнанда
Перейти в фотобанк
6 из 10

Акция в поддержку Джулиана Ассанжа в Лондоне.

© REUTERS / Hannah McKay
7 из 10

"Я здесь потому, что это угроза всей журналистике, всем журналистам. Если его экстрадируют, то это создаст прецедент и ни один журналист не сможет чувствовать себя в безопасности", — сказал один из участников акции в поддержку Ассанжа.

© REUTERS / Henry Nicholls
8 из 10
Участники акции в поддержку сооснователя WikiLeaks Джулиана Ассанжа у здания суда в Лондоне.
© РИА Новости / Аюш Пачнанда
Перейти в фотобанк
9 из 10

Дело Ассанжа должно быть закрыто, а сам он немедленно освобожден, убеждены также "Репортеры без границ" (RSF).

© REUTERS / Henry Nicholls
10 из 10

"<...> Мы вновь подчеркиваем свою позицию, что Ассанж стал объектом преследования за свой вклад в журналистику, что его экстрадиция и судебное преследование будут иметь суровые и длительные последствия для журналистики и свободы СМИ во всем мире", — заявили в RSF.

© РИА Новости / Аюш Пачнанда
Перейти в фотобанк
 
В миреДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаСШАЛондонЭквадорШвецияВеликобританияДжулиан Ассанж
 
 
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