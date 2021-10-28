https://ria.ru/20211028/assanzh-1756662612.html

В Лондоне начался второй день слушаний по делу об экстрадиции Ассанжа

В Лондоне начался второй день слушаний по делу об экстрадиции Ассанжа - РИА Новости, 28.10.2021

В Лондоне начался второй день слушаний по делу об экстрадиции Ассанжа

Высокий суд Лондона в четверг приступил к рассмотрению апелляции США на запрет об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Штаты, передает... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T13:17

2021-10-28T13:17

2021-10-28T13:17

в мире

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

сша

эквадор

швеция

джулиан ассанж

wikileaks

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ЛОНДОН, 28 окт - РИА Новости. Высокий суд Лондона в четверг приступил к рассмотрению апелляции США на запрет об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Штаты, передает корреспондент РИА Новости.Первые слушания прошли накануне. Во второй день слово будет предоставлено защите Ассанжа.Правительство США оспаривает решение, вынесенное 4 января 2021 года судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер, которая отказала властям США в экстрадиции Ассанжа.В первый день слушаний адвокаты, представляющие интересы США, заявили, что вероятность суицида не может быть основанием для отказа в выдаче Ассанжа. Американская сторона утверждает, что Ассанж не попадает в категорию психически больных, которые не в состоянии сопротивляться позыву совершить суицид, а предположение защиты о том, что это может произойти в будущем, - абсолютная спекуляция. США считают, что Ассанж в настоящее время не находится в таком психологическом состоянии, которое бы препятствовало его экстрадиции.США подтвердили свои гарантии, что в случае экстрадиции Ассанжу будет оказана любая медицинская и психологическая помощь, он не будет содержаться в исправительной колонии максимально строгого режима и к нему не будут применяться особые административные меры, если он не совершит проступков. Кроме того, правительство США заверяет, что в случае приговора Ассанж сможет попросить трансфера в Австралию и отбыть срок там. Порядок трансфера будет зависеть от решения Австралии.Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон после завершения первого дня заявил журналистам, что аргументы США, почему Ассанж не совершит суицид в случае экстрадиции, звучат удручающе. По его словам, было утомительно постоянно слышать ссылки на то, что Ассанж не находится в зоне риска относительно суицида. Гражданская жена Ассанжа Стелла Моррис в свою очередь заявила, что завтра защита собирается "опровергнуть все вводящие в заблуждение заявления и американский заговор об убийстве Джулиана вызовет у суда отвращение".Ассанж, который содержится в тюрьме максимально строгого режима Белмарш, участвовал в слушаниях по видеосвязи. В начале разбирательства в лондонском королевском суде адвокат Ассанжа Эдвард Фитцджеральд заявил суду, что его клиент "не чувствует себя в состоянии присутствовать на слушаниях".Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

https://ria.ru/20211027/assanzh-1756587826.html

https://ria.ru/20211027/assanzh-1756578428.html

сша

эквадор

швеция

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в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, сша, эквадор, швеция, джулиан ассанж, wikileaks