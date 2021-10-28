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Председательство в АСЕАН официально перешло от Брунея к Камбодже
Председательство в АСЕАН официально перешло от Брунея к Камбодже - РИА Новости, 28.10.2021
Председательство в АСЕАН официально перешло от Брунея к Камбодже
Переходящее председательство в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в четверг официально перешло от Брунея к Камбодже, которая будет исполнять... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T17:01
2021-10-28T17:01
в мире
бруней
камбоджа
малайзия
индийский океан
экономическое сообщество асеан
хун сен
хассанал болкиах
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БАНГКОК, 28 окт – РИА Новости. Переходящее председательство в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в четверг официально перешло от Брунея к Камбодже, которая будет исполнять председательские функции в региональном блоке в 2022 году, говорится в пресс-релизе, выпущенном в четверг от имени уходящего председателя АСЕАН Брунея.Глава государства Бруней султан Хаджи Хассанал Болкиах, председательствовавший на большинстве саммитов лидеров АСЕАН и диалоговых партнеров регионального блока, которые проходили на этой неделе в смешанном очном и виртуальном формате в Брунее, передал председательство в АСЕАН Камбодже в лице камбоджийского лидера, премьер-министра Хун Сена. Председательство в АСЕАН переходит от одной страны блока к другой ежегодно."Его Величество заявил, что председательство в АСЕАН в 2021 году было для него честью и привилегией", - указывается в сообщении. Камбодже символически передали председательский молоток АСЕАН. Перед участниками церемонии выступил премьер Камбоджи Хун Сен, заявивший, что под председательством его страны Ассоциация будет продолжать совместно строить справедливое, сильное и инклюзивное сообщество. "Девиз председательства Камбоджи 2022 года "Вместе отвечая на вызовы" призывает АСЕАН к совместной работе в целях достижения гармонии, мира и процветания в регионе", - заявил Хун Сен, слова которого цитируются в пресс-релизе.Церемонией передачи председательства завершилась ежегодная АСЕАНовская "лидерская" неделя 2021 года, проходившая в Брунее в смешанном очном и виртуальном формате и представлявшая собой серию саммитов лидеров стран-членов АСЕАН и диалоговых партнеров блока, посвященных обсуждению широкого круга вопросов регионального и мирового значения.В АСЕАН входят 10 стран Юго-Восточной Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Бруней и Мьянма. Диалоговыми партнерами АСЕАН являются Россия, Китай, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Республика Корея, Япония, Индия, Европейский Союз и, с 2021 года, Великобритания.АСЕАН является центром и организатором целого ряда региональных диалоговых площадок, в том числе таких, как Восточноазиатский саммит (ВАС) и АСЕАНовский региональный форум по безопасности (АРФ), на которых ежегодно обсуждаются важнейшие проблемы Азиатско-Тихоокеанского региона и зоны Индийского океана.
https://ria.ru/20211028/asean-1756692798.html
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в мире, бруней, камбоджа, малайзия, индийский океан, экономическое сообщество асеан, хун сен, хассанал болкиах, россия
17:01 28.10.2021
 
Председательство в АСЕАН официально перешло от Брунея к Камбодже

Глава Брунея султан Хаджи Хассанал Болкиах передал Камбодже председательство в АСЕАН

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкФлаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) у Конгресс-центра в Сочи
Флаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) у Конгресс-центра в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БАНГКОК, 28 окт – РИА Новости. Переходящее председательство в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в четверг официально перешло от Брунея к Камбодже, которая будет исполнять председательские функции в региональном блоке в 2022 году, говорится в пресс-релизе, выпущенном в четверг от имени уходящего председателя АСЕАН Брунея.
Глава государства Бруней султан Хаджи Хассанал Болкиах, председательствовавший на большинстве саммитов лидеров АСЕАН и диалоговых партнеров регионального блока, которые проходили на этой неделе в смешанном очном и виртуальном формате в Брунее, передал председательство в АСЕАН Камбодже в лице камбоджийского лидера, премьер-министра Хун Сена. Председательство в АСЕАН переходит от одной страны блока к другой ежегодно.
Флаги стран участниц саммита АСЕАН в Лаосе - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
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Россия и АСЕАН будут укреплять сотрудничество в рамках ООН
"Его Величество заявил, что председательство в АСЕАН в 2021 году было для него честью и привилегией", - указывается в сообщении. Камбодже символически передали председательский молоток АСЕАН. Перед участниками церемонии выступил премьер Камбоджи Хун Сен, заявивший, что под председательством его страны Ассоциация будет продолжать совместно строить справедливое, сильное и инклюзивное сообщество. "Девиз председательства Камбоджи 2022 года "Вместе отвечая на вызовы" призывает АСЕАН к совместной работе в целях достижения гармонии, мира и процветания в регионе", - заявил Хун Сен, слова которого цитируются в пресс-релизе.
Церемонией передачи председательства завершилась ежегодная АСЕАНовская "лидерская" неделя 2021 года, проходившая в Брунее в смешанном очном и виртуальном формате и представлявшая собой серию саммитов лидеров стран-членов АСЕАН и диалоговых партнеров блока, посвященных обсуждению широкого круга вопросов регионального и мирового значения.
В АСЕАН входят 10 стран Юго-Восточной Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Бруней и Мьянма. Диалоговыми партнерами АСЕАН являются Россия, Китай, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Республика Корея, Япония, Индия, Европейский Союз и, с 2021 года, Великобритания.
АСЕАН является центром и организатором целого ряда региональных диалоговых площадок, в том числе таких, как Восточноазиатский саммит (ВАС) и АСЕАНовский региональный форум по безопасности (АРФ), на которых ежегодно обсуждаются важнейшие проблемы Азиатско-Тихоокеанского региона и зоны Индийского океана.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в саммите Россия - АСЕАН - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
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В миреБрунейКамбоджаМалайзияИндийский океанЭкономическое сообщество АСЕАНХун СенХассанал БолкиахРоссия
 
 
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