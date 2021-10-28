https://ria.ru/20211028/asean-1756690846.html

Россия и АСЕАН договорились о сотрудничестве в области ликвидации ЧС

Россия и АСЕАН договорились о сотрудничестве в области ликвидации ЧС - РИА Новости, 28.10.2021

Россия и АСЕАН договорились о сотрудничестве в области ликвидации ЧС

Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) намерены рассмотреть возможное сотрудничество в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T15:14

2021-10-28T15:14

2021-10-28T15:14

в мире

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ассоциация государств юго-восточной азии

юго-восточная азия

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) намерены рассмотреть возможное сотрудничество в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также проводить регулярные консультации в сфере чрезвычайного реагирования, говорится в принятом в четверг комплексном плане действий по развитию стратегического партнерства сторон."Обсудить и рассмотреть возможные направления сотрудничества в рамках Меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в документе, принятом по итогам саммита Россия – АСЕАН.Также стороны договорились проводить регулярные консультации между МЧС РФ и комитетом АСЕАН по чрезвычайному реагированию "в целях обеспечения синергии и сотрудничества в сфере чрезвычайного реагирования". Кроме того, Россия и АСЕАН договорились развивать сотрудничество в области чрезвычайного реагирования посредством "обмена опытом и передовыми практиками"."Поддерживать деятельность Координационного центра АСЕАН по оказанию гуманитарной помощи в чрезвычайных ситуациях в представляющих взаимный интерес сферах, в том числе, по мере возможности, способствовать усилиям по оказанию гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий и рассмотреть возможность участия в региональных учениях АСЕАН по отработке мер борьбы со стихийными бедствиями", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20211028/nerasprostranenie-1756690244.html

https://ria.ru/20211028/asean-1756683243.html

юго-восточная азия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ассоциация государств юго-восточной азии, юго-восточная азия, россия