https://ria.ru/20211028/asean-1756690095.html

Россия и АСЕАН укрепят сотрудничество в сфере безопасности и экономики

Россия и АСЕАН укрепят сотрудничество в сфере безопасности и экономики - РИА Новости, 28.10.2021

Россия и АСЕАН укрепят сотрудничество в сфере безопасности и экономики

Россия и АСЕАН согласились укреплять сотрудничество в сфере безопасности, политики, экономики, в социально-культурной сфере, следует из опубликованного на сайте РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T15:11

2021-10-28T15:11

2021-10-28T15:13

политика

ассоциация государств юго-восточной азии

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россия и АСЕАН согласились укреплять сотрудничество в сфере безопасности, политики, экономики, в социально-культурной сфере, следует из опубликованного на сайте Кремля Комплексного плана действий по реализации стратегического партнёрства между РФ и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии на 2021 – 2025 годы."В рамках настоящего Плана Россия и АСЕАН согласились укреплять диалоговое партнерство и сотрудничество по широкому спектру направлений, включая взаимодействие в области политики и безопасности, экономики, в социально-культурной сфере, кооперацию в области развития, а также обязались продвигать партнерство в интересах большей взаимной выгоды и процветания", - говорится в документе.Кроме того, Россия и АСЕАН намерены укреплять сотрудничество по обеспечению энергетической безопасности, продвигая низкоуглеродные технологии."В соответствии с международными обязательствами России и АСЕАН, а также со своим национальным законодательством и национальной политикой Российская Федерация и государства-члены АСЕАН намерены продолжать сотрудничать в следующих областях... Изучить возможности дальнейшего сотрудничества в ядерной энергетике в сфере гражданской ядерной энергетики и смежных отраслях в соответствии с планом действий АСЕАН по энергетическому сотрудничеству на 2016-2025 годы", - говорится в плане по реализации партнерства.Также стороны договорились "укреплять сотрудничество по обеспечению энергетической безопасности и устойчивости посредством наращивания институционального потенциала и привлечения частного сектора, а также путем расширения совместных исследований, развития, производства и использования всех источников энергии, включая возобновляемые и альтернативные, продвижения низкоуглеродных и энергоэффективных устойчивых энергетических технологий".Россия и АСЕАН намерены активизировать сотрудничество в сферах морской безопасности, борьбы с терроризмом, проведения миротворческих операций и кибербезопасности."Активизировать практическое сотрудничество в рамках механизма "СМОА плюс", в частности в сферах морской безопасности, военной медицины, борьбы с терроризмом, оказания гуманитарной помощи и чрезвычайного реагирования, проведения миротворческих операций, гуманитарного разминирования и кибербезопасности", - говорится в документе.Россия и страны АСЕАН также намерены изучить возможности расширения торговли и инвестиций в энергетическом секторе, включая технологии использования возобновляемых источников энергии и энергоэффективные технологии, а также энергетическую инфраструктуру, расширять сотрудничество в области экологически чистых угольных технологий, добычи и производства нефти и газа.

https://ria.ru/20211027/putin-1756507916.html

https://ria.ru/20211026/asean-1756105292.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, ассоциация государств юго-восточной азии, россия