https://ria.ru/20211028/arkheologiya-1756669701.html

Древний человек попал в Арктику 25 тысяч лет назад, заявил археолог

Древний человек попал в Арктику 25 тысяч лет назад, заявил археолог - РИА Новости, 28.10.2021

Древний человек попал в Арктику 25 тысяч лет назад, заявил археолог

Ученые обнаружили самые древние следы пребывания древнего человека в Арктике – уже 25 тысяч лет назад на современном острове Котельный каменными орудиями... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T13:40

2021-10-28T13:40

2021-10-28T13:40

наука

российская академия наук

арктика

новосибирские острова

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НОВОСИБИРСК, 28 окт – РИА Новости. Ученые обнаружили самые древние следы пребывания древнего человека в Арктике – уже 25 тысяч лет назад на современном острове Котельный каменными орудиями разделывали мамонтов, сообщил журналистам в четверг завотделом археологии каменного века Института археологии и этнографии СО РАН, член-корреспондент РАН Михаил Шуньков."Остров Котельный, Новосибирские острова. Это глубокое заполярье. Там удалось обнаружить местонахождение мамонтовой фауны (Таба-Юрях), в которых путем трасологического анализа и лабораторных исследований были отчетливо зафиксированы следы человеческой деятельности", - сказал ученый.Шуньков отметил, что положение найденных костей мамонтов со следами воздействия на них человека на 75-м градусе северной широты и даты, полученные для этого комплекса – от 26 до 24 тысяч лет, а в среднем около 25 тысяч лет назад, позволяют говорить, что это древнейшие среди известных в настоящее время в мире следы пребывания человека на столь крайнем севере. "Это самые северные, самые древние следы проникновения туда человека", - отметил он.Ученый пояснил, что в эпоху плейстоцена Новосибирские острова являлись частью материковой суши и человек совершал туда кратковременные охотничьи экспедиции. При этом каменных орудий, следы которых нашли на костях мамонтов, ученым пока не удалось обнаружить, однако "следы пребывания там человека четко зафиксированы".По словам Шунькова, специалист может уверенно отличить следы, оставленные каменным орудием, от следов, оставленных металлическими предметами. В описываемом случае можно четко говорить о том, что следы на костях были оставлены именно каменными орудиями, отметил он. При этом на датирование были отправлены образцы именно обработанных мест. Кроме того, гигантские кости мамонтов сопровождались находкой костяной стружки – следы разделки туш этих животных. При этом ученый отметил, что прямых свидетельств охоты древнего человека на мамонта не найдено, однако следы "утилизации" туш человеком уже не подвергаются сомнению."Человек очень дорожил каменными орудиями, которые с ним были. Обнаружение таких орудий - большая редкость, и пока они не обнаружены, но следы пребывания там человека четко зафиксированы. Эти находки открывают значимые перспективы в плане нашего внимания к арктическим территориям. Теперь мы можем говорить, что древние сибиряки уже 25 тысяч лет назад осваивали эти территории", - сказал Шуньков. -0-

https://ria.ru/20210927/kitay-1752021655.html

https://ria.ru/20200427/1570533273.html

арктика

новосибирские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, арктика, новосибирские острова