Экс-президент Аргентины явился на допрос по делу о затонувшей подлодке
Экс-президент Аргентины Макри явился на допрос по делу о затонувшей в 2017 году подлодке
© AFP 2021 / Pablo VillagraВоенный в гавани Комодоро Ривадавия во время отправки норвежского судна Sophie Siem на поиски пропавшей аргентинской подлодки "Сан-Хуан"
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 окт – РИА Новости. Экс-президент Аргентины Маурисио Макри, ранее отказывавшийся от дачи показаний в рамках дела о шпионаже за родственниками членов экипажа затонувшей подлодки "Сан-Хуан", явился в суд, свидетельствует прямая трансляция телеканала TN.
Дело против экс-президента было открыто в сентябре прошлого года. Оно связано со слежкой, которую якобы вело разведывательное управление за семьями погибших моряков во время его правления. Он был вызван судом на допрос, который должен был состояться 7 октября. Но тогда Макри был за границей. Из-за неявки допрос был перенесен на 20 октября. На него политик также не явился. Суд выбрал новую дату – 28 октября.
Родственники моряков затонувшей подлодки "Сан-Хуан" попросили об аресте Макри из-за его неявки в суд.
Перед тем, как зайти в здание, Макри встретился с толпой своих сторонников, собравшихся, чтобы поддержать его. Однако на входе в здание, напротив, он услышал несколько обвинений в свой адрес от своих противников.
Подлодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана". Обнаружить субмарину удалось лишь через год - причем именно там, где изначально и предполагали ее местонахождение специалисты ВМФ Аргентины.