Суд арестовал фигурантов дела о хищениях на военных объектах в Арктике
Суд арестовал двоих фигурантов дела о хищениях при строительстве объектов в Арктике
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы арестовал бывшего руководителя компании "Главное управление обустройства войск" Евгения Горбачева и еще одного фигуранта по делу о мошенничестве при строительстве военных объектов в Арктике, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Гагаринским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу бывшему руководителю АО "Главное управление обустройства войск", обвиняемому в мошенничестве. Постановлением суда города удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Горбачева Евгения Александровича меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца 00 суток, то есть до 27 декабря 2021 года", - сказали в суде.
По данным суда, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Ходатайство защиты об избрании более мягкой меры пресечения оставлено без удовлетворения.
Помимо этого суд арестовал до 27 декабря бывшего учредителя ООО "Форматика" Андрея Харченко, который, согласно обвинению, также участвовал в схеме.
Как ранее писала газета "Коммерсант", по делу задержаны бывший гендиректор "Спецстрой-1" Александр Ашгибисов и бывший учредитель этой компании Евгений Горбачев. По данным издания, компания "Спецстрой-1", которую учредил Горбачев, должна была построить объекты для радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля Иультинского района Чукотского автономного округа, однако деньги были похищены, а работы не выполнены. По данным газеты, речь идет о сумме 232,5 миллиона рублей.
По аналогичному делу в прошлом году Черемушкинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии руководителей компании "РусАльянсСтрой" Алексея Эккерта и Дмитрия Бушманова. Их признали виновными в хищении 3 миллиардов рублей на военной стройке в Арктике.
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