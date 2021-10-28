https://ria.ru/20211028/arest-1756774208.html

Суд арестовал фигурантов дела о хищениях на военных объектах в Арктике

Суд арестовал фигурантов дела о хищениях на военных объектах в Арктике - РИА Новости, 28.10.2021

Суд арестовал фигурантов дела о хищениях на военных объектах в Арктике

Гагаринский суд Москвы арестовал бывшего руководителя компании "Главное управление обустройства войск" Евгения Горбачева и еще одного фигуранта по делу о... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T23:12

2021-10-28T23:12

2021-10-28T23:12

происшествия

иультинский район

москва

гагаринский суд г. москвы

арктика

главное управление обустройства войск

остров врангеля (россия)

спецстрой

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_0:204:3001:1892_1920x0_80_0_0_e4942ac3c0982e09390176f9110338c2.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы арестовал бывшего руководителя компании "Главное управление обустройства войск" Евгения Горбачева и еще одного фигуранта по делу о мошенничестве при строительстве военных объектов в Арктике, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Гагаринским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу бывшему руководителю АО "Главное управление обустройства войск", обвиняемому в мошенничестве. Постановлением суда города удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Горбачева Евгения Александровича меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца 00 суток, то есть до 27 декабря 2021 года", - сказали в суде.По данным суда, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Ходатайство защиты об избрании более мягкой меры пресечения оставлено без удовлетворения.Помимо этого суд арестовал до 27 декабря бывшего учредителя ООО "Форматика" Андрея Харченко, который, согласно обвинению, также участвовал в схеме.Как ранее писала газета "Коммерсант", по делу задержаны бывший гендиректор "Спецстрой-1" Александр Ашгибисов и бывший учредитель этой компании Евгений Горбачев. По данным издания, компания "Спецстрой-1", которую учредил Горбачев, должна была построить объекты для радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля Иультинского района Чукотского автономного округа, однако деньги были похищены, а работы не выполнены. По данным газеты, речь идет о сумме 232,5 миллиона рублей.По аналогичному делу в прошлом году Черемушкинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии руководителей компании "РусАльянсСтрой" Алексея Эккерта и Дмитрия Бушманова. Их признали виновными в хищении 3 миллиардов рублей на военной стройке в Арктике.

https://ria.ru/20211027/arest-1756594453.html

иультинский район

москва

арктика

остров врангеля (россия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иультинский район, москва, гагаринский суд г. москвы, арктика, главное управление обустройства войск, остров врангеля (россия), спецстрой