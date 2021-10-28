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Суд арестовал фигурантов дела о хищениях на военных объектах в Арктике
Суд арестовал фигурантов дела о хищениях на военных объектах в Арктике - РИА Новости, 28.10.2021
Суд арестовал фигурантов дела о хищениях на военных объектах в Арктике
Гагаринский суд Москвы арестовал бывшего руководителя компании "Главное управление обустройства войск" Евгения Горбачева и еще одного фигуранта по делу о... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T23:12
2021-10-28T23:12
происшествия
иультинский район
москва
гагаринский суд г. москвы
арктика
главное управление обустройства войск
остров врангеля (россия)
спецстрой
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы арестовал бывшего руководителя компании "Главное управление обустройства войск" Евгения Горбачева и еще одного фигуранта по делу о мошенничестве при строительстве военных объектов в Арктике, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Гагаринским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу бывшему руководителю АО "Главное управление обустройства войск", обвиняемому в мошенничестве. Постановлением суда города удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Горбачева Евгения Александровича меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца 00 суток, то есть до 27 декабря 2021 года", - сказали в суде.По данным суда, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Ходатайство защиты об избрании более мягкой меры пресечения оставлено без удовлетворения.Помимо этого суд арестовал до 27 декабря бывшего учредителя ООО "Форматика" Андрея Харченко, который, согласно обвинению, также участвовал в схеме.Как ранее писала газета "Коммерсант", по делу задержаны бывший гендиректор "Спецстрой-1" Александр Ашгибисов и бывший учредитель этой компании Евгений Горбачев. По данным издания, компания "Спецстрой-1", которую учредил Горбачев, должна была построить объекты для радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля Иультинского района Чукотского автономного округа, однако деньги были похищены, а работы не выполнены. По данным газеты, речь идет о сумме 232,5 миллиона рублей.По аналогичному делу в прошлом году Черемушкинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии руководителей компании "РусАльянсСтрой" Алексея Эккерта и Дмитрия Бушманова. Их признали виновными в хищении 3 миллиардов рублей на военной стройке в Арктике.
https://ria.ru/20211027/arest-1756594453.html
иультинский район
москва
арктика
остров врангеля (россия)
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происшествия, иультинский район, москва, гагаринский суд г. москвы, арктика, главное управление обустройства войск, остров врангеля (россия), спецстрой
23:12 28.10.2021
 
Суд арестовал фигурантов дела о хищениях на военных объектах в Арктике

Суд арестовал двоих фигурантов дела о хищениях при строительстве объектов в Арктике

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы арестовал бывшего руководителя компании "Главное управление обустройства войск" Евгения Горбачева и еще одного фигуранта по делу о мошенничестве при строительстве военных объектов в Арктике, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Гагаринским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу бывшему руководителю АО "Главное управление обустройства войск", обвиняемому в мошенничестве. Постановлением суда города удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Горбачева Евгения Александровича меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца 00 суток, то есть до 27 декабря 2021 года", - сказали в суде.
По данным суда, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Ходатайство защиты об избрании более мягкой меры пресечения оставлено без удовлетворения.
Помимо этого суд арестовал до 27 декабря бывшего учредителя ООО "Форматика" Андрея Харченко, который, согласно обвинению, также участвовал в схеме.
Как ранее писала газета "Коммерсант", по делу задержаны бывший гендиректор "Спецстрой-1" Александр Ашгибисов и бывший учредитель этой компании Евгений Горбачев. По данным издания, компания "Спецстрой-1", которую учредил Горбачев, должна была построить объекты для радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля Иультинского района Чукотского автономного округа, однако деньги были похищены, а работы не выполнены. По данным газеты, речь идет о сумме 232,5 миллиона рублей.
По аналогичному делу в прошлом году Черемушкинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии руководителей компании "РусАльянсСтрой" Алексея Эккерта и Дмитрия Бушманова. Их признали виновными в хищении 3 миллиардов рублей на военной стройке в Арктике.
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ПроисшествияИультинский районМоскваГагаринский суд г. МосквыАрктикаГлавное управление обустройства войскОстров Врангеля (Россия)Спецстрой
 
 
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