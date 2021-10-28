https://ria.ru/20211028/arest-1756695808.html

Мосгорсуд признал заочный арест главврача клиники "Медицина 24/7" законным

Мосгорсуд признал заочный арест главврача клиники "Медицина 24/7" законным - РИА Новости, 28.10.2021

Мосгорсуд признал заочный арест главврача клиники "Медицина 24/7" законным

Мосгорсуд признал законным заочный арест объявленного в международный розыск главврача клиники "Медицина 24/7" Олега Серебрянского по делу о гибели пациентки,... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T15:40

2021-10-28T15:40

2021-10-28T15:40

происшествия

турция

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

олег серебрянский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151673/51/1516735157_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a69fbbe40adb675c0747e13be58ca41a.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест объявленного в международный розыск главврача клиники "Медицина 24/7" Олега Серебрянского по делу о гибели пациентки, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.Ранее Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Серебрянского на два месяца с момента его задержания на территории РФ, либо с момента его экстрадиции в Россию."Мосгорсуд оставил решение Басманного суда без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.Обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору), предъявлено Серебрянскому, заведующему отделением клиники Руслану Павлову и врачу анестезиологу-реаниматологу Павлу Наумову.Как установило следствие, в июле 2019 года фигуранты ради получения прибыли госпитализировали в клинику пациенту с острым инфарктом миокарда и острой сердечно-сосудистой недостаточностью, при этом не имея врачей и оборудования для помощи больным с подобными заболеваниями. Затем вместо того, чтобы экстренно перевести пациентку в сосудистый центр для операции, ее оставили больше чем на сутки в клинике без специализированного лечения. В результате женщину несвоевременно перевели в городскую клиническую больницу №1 имени Пирогова, где она скончалась.На имущество Серебрянского, который, по информации СК, уехал в Турцию, и клинику наложен арест.По решению главы СК Александра Бастрыкина ранее дело было передано в центральный аппарат СК РФ после личного приема граждан, чьи родственники проходили лечение в частной клинике и скончались. Также в средствах массовой информации наряду с сообщениями о ненадлежащем оказании услуг появилась информация о возможном мошенничестве с имуществом известного телепродюсера Владимира Арцибашева, скончавшегося в той же клинике. По словам журналистов, наследство оказалось в собственности посторонних людей, связанных с этой клиникой.

https://ria.ru/20211026/glavvrach-1756230425.html

https://ria.ru/20210712/prigovor-1740894143.html

турция

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, турция, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, олег серебрянский