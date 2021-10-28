https://ria.ru/20211028/arest-1756614819.html

Белоруса, обнародовавшего видео с пытками заключенных, заочно арестовали

Белоруса, обнародовавшего видео с пытками заключенных, заочно арестовали - РИА Новости, 28.10.2021

Белоруса, обнародовавшего видео с пытками заключенных, заочно арестовали

Саратовская полиция объявит в международный розыск белоруса, обнародовавшего видео с пытками в колонии, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Саратовской области. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T09:06

2021-10-28T09:06

2021-10-28T14:28

происшествия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Саратовская полиция объявит в международный розыск белоруса, обнародовавшего видео с пытками в колонии, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Саратовской области."По имеющейся информации, он выехал за пределы России, в связи с чем подготавливаются документы для объявления его в международный розыск", - говорится в ответе регионального главка МВД на запрос РИА Новости.Сергею Савельеву вменяют неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный в то время, пока он сам сидел в колонии. "В производстве СУ УМВД России по г. Саратову находится уголовное дело, возбужденное 30 сентября 2021 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 272 УК РФ "Неправомерный доступ к компьютерной информации". В настоящее время по данному делу в качестве обвиняемого проходит гражданин Республики Беларусь Сергей Савельев", - говорится в ответе ведомства на запрос РИА Новости.По версии следствия, Савельев, с 2018 года по декабрь 2020 года, находясь в ФКЛПУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области, "осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации", которое повлекло ее копирование. После он передал эту информацию третьему лицу "для распространения в СМИ".Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Октябрьского районного суда Саратова, обвиняемому Савельеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его фактического задержания на территории РФ.Как ранее писали СМИ, Савельев передал правозащитникам гигабайты видео с пытками в саратовской тюремной больнице. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.По факту самих пыток Следственный комитет возбудил ряд уголовных дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.

https://ria.ru/20211023/rozysk-1755933657.html

https://ria.ru/20211014/pytki-1754516278.html

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2021

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происшествия, саратовская область, саратов, россия