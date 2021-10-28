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Белоруса, обнародовавшего видео с пытками заключенных, заочно арестовали
Белоруса, обнародовавшего видео с пытками заключенных, заочно арестовали - РИА Новости, 28.10.2021
Белоруса, обнародовавшего видео с пытками заключенных, заочно арестовали
Саратовская полиция объявит в международный розыск белоруса, обнародовавшего видео с пытками в колонии, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Саратовской области. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T09:06
2021-10-28T14:28
происшествия
саратовская область
саратов
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Саратовская полиция объявит в международный розыск белоруса, обнародовавшего видео с пытками в колонии, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Саратовской области."По имеющейся информации, он выехал за пределы России, в связи с чем подготавливаются документы для объявления его в международный розыск", - говорится в ответе регионального главка МВД на запрос РИА Новости.Сергею Савельеву вменяют неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный в то время, пока он сам сидел в колонии. "В производстве СУ УМВД России по г. Саратову находится уголовное дело, возбужденное 30 сентября 2021 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 272 УК РФ "Неправомерный доступ к компьютерной информации". В настоящее время по данному делу в качестве обвиняемого проходит гражданин Республики Беларусь Сергей Савельев", - говорится в ответе ведомства на запрос РИА Новости.По версии следствия, Савельев, с 2018 года по декабрь 2020 года, находясь в ФКЛПУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области, "осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации", которое повлекло ее копирование. После он передал эту информацию третьему лицу "для распространения в СМИ".Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Октябрьского районного суда Саратова, обвиняемому Савельеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его фактического задержания на территории РФ.Как ранее писали СМИ, Савельев передал правозащитникам гигабайты видео с пытками в саратовской тюремной больнице. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.По факту самих пыток Следственный комитет возбудил ряд уголовных дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.
https://ria.ru/20211023/rozysk-1755933657.html
https://ria.ru/20211014/pytki-1754516278.html
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происшествия, саратовская область, саратов, россия
09:06 28.10.2021 (обновлено: 14:28 28.10.2021)
 
Белоруса, обнародовавшего видео с пытками заключенных, заочно арестовали

Программиста Савельева, обнародовавшего видео с пытками, объявят в международный розыск

© REUTERS / Filipp KochetkovОбластная туберкулезная больница №1 УФСИН по Саратовской области
Областная туберкулезная больница №1 УФСИН по Саратовской области - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© REUTERS / Filipp Kochetkov
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Саратовская полиция объявит в международный розыск белоруса, обнародовавшего видео с пытками в колонии, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Саратовской области.
"По имеющейся информации, он выехал за пределы России, в связи с чем подготавливаются документы для объявления его в международный розыск", - говорится в ответе регионального главка МВД на запрос РИА Новости.
Сергею Савельеву вменяют неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный в то время, пока он сам сидел в колонии.
"В производстве СУ УМВД России по г. Саратову находится уголовное дело, возбужденное 30 сентября 2021 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 272 УК РФ "Неправомерный доступ к компьютерной информации". В настоящее время по данному делу в качестве обвиняемого проходит гражданин Республики Беларусь Сергей Савельев", - говорится в ответе ведомства на запрос РИА Новости.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
23 октября, 12:47
МВД объявило в розыск программиста, передавшего видео с пытками заключенных
По версии следствия, Савельев, с 2018 года по декабрь 2020 года, находясь в ФКЛПУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области, "осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации", которое повлекло ее копирование. После он передал эту информацию третьему лицу "для распространения в СМИ".
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Октябрьского районного суда Саратова, обвиняемому Савельеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его фактического задержания на территории РФ.
Как ранее писали СМИ, Савельев передал правозащитникам гигабайты видео с пытками в саратовской тюремной больнице. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.
По факту самих пыток Следственный комитет возбудил ряд уголовных дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 11:24
Москалькова сообщила о подготовке проекта о наказании за пытки в колониях
 
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